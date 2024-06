Im Pride-Monat Juni geht es um mehr als regenbogenfarbene Mode. Wichtige Signale kann sie dennoch versenden: Nicht nur auf Paraden, sondern gerade auch in anderen Zusammenhängen.

Besonders kompliziert ist der Dresscode ja nicht. Wer „Pride“ sagt, denkt an die Farben des Regenbogens und eventuell an eine Sternchenbrille mit Strass à la Elton John. Das wird man dieses Wochenende auch entlang der Wiener Ringstraße sehen können, und das ist schon gut so. Zumindest, wenn allen bewusst ist, dass es weiterhin nicht nur um Party, Glitzer und Kostüme geht, sondern dass die LGBTQ+-Community nicht einmal in EU-Ländern gegen alle Arten der Diskriminierung geschützt ist, von anderswo ganz zu schweigen.

Dazu gehören auch publikumswirksame Verunglimpfungen, die Homo- und Transphobie befeuern: Gerade erst hat der Papst über „zu viel Schwuchtelei“ in der Kirche gelästert, und die Rechtspopulistin Marion Maréchal hatte nichts Besseres zu tun, als gegen die Auszeichnung der Transfrau Karla Sofia Gascón als beste Schauspielerin in Cannes zu wettern.

Pink-Washing, Queer-Baiting, Fußballplätze

In einer regenbogenfarbenen Grauzone zwischen Engagement und Lifestyle-Klimbim siedeln sich oft diverse „Pride-Kollektionen“ an. Die Grenze zwischen „Pink-Washing“, dem Mitnaschen am Pride-Party-Spaß, und glaubwürdigen Impulsen verläuft fließend. Es lohnt sich jedenfalls, genauer hinzusehen, ob wirklich Geld an LGBTQ+-Organisationen fließt, wie gerade von Calvin Klein mit der Pride-Unterwäschekollektion zugunsten des Transgender Law Center versprochen. Die Testimonials Cara Delevingne (Bild) und Jeremy Pope leben jedenfalls selbst offen als Teil der queeren Community, was selbst in Entertainmentkreisen leider noch immer nicht selbstverständlich ist.

Ein Ort, der weiterhin definitiv mehr Regenbogenfarben vertragen würde, wären die Sport-, allen voran die Fußballplätze dieser Welt. Man erinnere sich nur an die anfängliche Aufregung um Pride-Flaggen bei der WM in Qatar oder auch, in weniger weiter Ferne, homophobe Schmährufe von Rapid-Fans vor Kurzem. Warum nicht Spieler zur Wiedergutmachung einmal in Regenbogen-Trikots auf den Platz schicken und so klarmachen, dass bestimmtes Gegröle einfach nur am Tor vorbeischießt?