„Recruiting wird noch immer durch Vorurteile gebremst“

Vorlesen Hauptbild • Markus Raffer pendelt für seinen Job zwischen Wien und Kärnten. • Caio Kauffmann

Markus Raffer ist von Geburt an sehbehindert. Seine Sehkraft liegt bei rund vier Prozent. Dies tut seiner Karriere keinen Abbruch. Er weiß seine Einschränkung ins Gegenteil zu verkehren.

Sich in der Berufswelt zurechtzufinden hat nichts mit dem Sehvermögen zu tun. Zu diesem Schluss kommt, wer sich mit dem beruflichen Werdegang von Markus Raffer auseinandersetzt. Der 34-Jährige ist zwar von Geburt an sehbeeinträchtigt, hat sich davon aber nie einschränken lassen. So gründete der Jurist nicht nur gemeinsam mit Co-Founder Kevin Pajestka das Start-up Tec-Innovation, spezialisiert auf die Entwicklung von Schuhen, die Hindernisse in Bodennähe erkennen sollen. Sondern erkannte auch den richtigen Zeitpunkt, um den nächsten Karriereschritt zu wagen.

Der Suche lag ein Leidensdruck zugrunde. Seine Firma ging 2023 in Konkurs. Der Jurist führt dies einerseits auf das Fehlen nachhaltiger Finanzierung durch öffentliche Träger – wie die Krankenkasse – zurück. Und andererseits auf den langwierigen technologischen Prozess, der hinter den Produkten stand.

Standhaft blieb indes seine Motivation. „Ich würde es heute wieder genau so machen. Die Lernkurve war unglaublich steil. Ich hab fachlich viel gelernt. Und ohne den Job im Start-up, die Erfahrung, hätte ich auch diesen nicht bekommen.“