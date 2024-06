Eleanor Elliott Thomas: Trau dich doch einfach!

Was braucht es für ein erfolgreiches Leben? Familie, Kunst oder Geld? In ihrem Roman „Das Gegenteil von Erfolg“ lotet Eleanor Elliott Thomas die Möglichkeiten ihrer Protagonisten aus.

Lorrie, die ewig gut gelaunte und oft sehr freche, gar vorlaute Lorrie, hat „zwar“ um einiges zu viel auf den Rippen – O-Ton ihrer Mutter –, geht aber dank ihrer unerschütterlichen Liebe zu Ehemann Paul und ihren zwei Töchtern sehr positiv durchs Leben. Ihr Job in der Stadtverwaltung ist nicht allzu fordernd, und die anvisierte Stelle als Teamleiterin scheint ihr sicher. Der junge Alleskönner-Kollege ist wohl locker auszustechen.

Ihre langjährige Freundin Alex wiederum sieht blendend aus, hadert aber mit ihren gescheiterten Beziehungen und insgesamt ihrem Lebensweg als Künstlerin.

Nun haben die beiden erstmals beruflich miteinander zu tun, und dabei treffen sie auf ihre Vergangenheit: und zwar in Form von Ruben, Lorries Ex-Freund. Für ein Begrünungsprojekt hat Lorrie ein großes, umstrittenes Unternehmen gewonnen, das von Ruben als Anwalt vertreten wird.

Was Lorrie indes nicht weiß: Alex wird von Ruben zu sich nach Hause zum Essen eingeladen und verliebt sich Hals über Kopf in Rubens Frau, Zoe. Was Lorrie außerdem nicht weiß: dass Alex damals just am Tag des Endes von Lorries und Rubens Beziehung mit Ruben ins Bett ging.

Genug Konfliktstoff also, der nun zu schwelen beginnt.