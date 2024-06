Miss Alabama wehrt sich gegen Bodyshaming

Die frisch gekürte Miss Alabama musste kurz nach ihrem Sieg schon einiges Abscheuliches einstecken – und das wegen ihres Körpers.

Sara Milliken ist Miss Alabama 2024. Als Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs ist die Freude groß, vor allem, wenn er der bereits dritte Anlauf ist. Jedenfalls solange, bis sich erste Hasskommentare auftun. In Millikens Fall ließen die nicht lange auf sich warten. Sie ist Plus-Size-Model, was ein paar Menschen im Netz ordentlich provozieren dürfte. Die Siegerin musste deshalb abscheuliche Kommentare über sich lesen, und hat sich dazu nun geäußert.

„Dinge, die Sie online schreiben, können bleibenden Eindruck bei Menschen hinterlassen“, sagte sie im Interview mit dem US-Fernsehsender CBS. Es habe sie zunächst ebenso beschäftigt, solche Worte würden auch ihr weh tun. Wichtiger ist ihr dennoch die eigene Botschaft: „Egal, wie euer Körper aussieht, egal, woher ihr kommt, ihr könnt alles tun, was ihr euch vorgenommen habt“, so Milliken.

Gläserne Decke beim Schönheitswettbewerb

Sie habe weiter vor, die „gläsernen Decken bei Schönheitswettbewerben zu durchbrechen, um anderen Frauen einen Weg zu ebnen, ihre Träume zu verfolgen – unabhängig von ihrer Form oder Größe“. Von den Kommentaren erzählt sie außerdem: Ein Nutzer hätte gefragt, ob „das“ in Alabama etwa als attraktiv gelte, ein anderer meinte, sie könne maximal „Gewinnerin von Miss Jack in the Box sein“, eine US-amerikanische Fastfoodkette.

Milliken hat aber auch etliche Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie wurde etwa als „schöne, dicke Diva mit Stil, Chuzpe und viel Klasse“ beschrieben, als „erstaunliche, liebe junge Frau, die Großes leisten“. In nur einer Nacht hat sie mehr als 2500 Follower auf Instagram und Facebook dazu gewonnen. Ende November wird sie am US-weiten Finale in Florida teilnehmen. (red.)