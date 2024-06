„Transport ist die Lebensader Europas“

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Resiliente Lieferketten und Transportwege steigern die Wettbewerbsfähigkeit.

Magda Kopczyńska, Generaldirektorin für Mobilität und Transport der Europäischen Kommission, unterstreicht die unentbehrliche Rolle, die Transport in jeder Form in der heutigen Welt spielt. Das beginne bei Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen, dem Weg zur Arbeit oder zum Arzt. In der Wirtschaft nehme die Logistik eine enorme Bedeutung in Sachen Wettbewerbsfähigkeit ein. „Transport, und damit Export und Import, ist die Lebensader Europas und macht den gemeinsamen Markt erst möglich. Wir verschicken europäische Früchte, Autos und elektronische Geräte neben anderen Produkten in den Rest der Welt und innerhalb der Europäischen Union“, erläutert Kopczyńska. „Gleichzeitig importieren wir medizinische Produkte, Mineralien und Weißware aus anderen Teilen der Welt, um unseren Lebensstandard zu sichern.“

Erfreut hat Kopczyńska der Report des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta zur Zukunft des EU-Binnenmarkts. „Durch die Abschaffung von geografischen und logistischen Hindernissen trägt Transport direkt zur wirtschaftlichen Integration und Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union bei“, zitiert sie Letta. Die sich rasch verändernde Welt habe deutlich gezeigt, welch hoher Stellenwert der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten zukommt, um die europäische Wirtschaft und die Menschen zu schützen.

»Die Resilienz der Lieferketten ist die Zukunft der Transportwirtschaft.« Magda Kopczyńska Generaldirektorin für Mobilität und Transport der Europäischen Kommission

Die vergangenen Krisen hätten gezeigt, wie wichtig sichere und verlässliche Lieferketten für das Funktionieren der Wirtschaft sind. „Welche Auswirkungen gekappte Transportwege auf eine Volkswirtschaft haben, hat sich in der Ukraine gezeigt, als sie von einem auf den anderen Tag im Februar 2022 gekappt wurden“, unterstreicht Kopczyńska.

Zu resilienten Lieferketten gehöre ebenso die Reduktion des CO 2 -Fußabdrucks mit Hilfe der Digitalisierung, die gleichzeitig Flexibilität und Attraktivität von Arbeitsplätzen in der Transportwirtschaft bedeute. Nachhaltigkeit in der Logistik werde angesichts des European Green Deals umso wichtiger, der eine Reduktion der Emissionen im Gütertransport von 90 Prozent bis 2050 vorsieht. „Unsere nachhaltige und smarte Mobilitätsstrategie zeigt auf, wie das gelingen kann“, führt Kopczyńska aus, „Dazu braucht es eine Verdoppelung des Schienenverkehrs, die Dekarbonisierung des gesamten Transportsektors und bessere Anreize zur Nutzung von emissionsarmen oder emissionsfreien Alternativen.“

Die gesetzlichen Grundlagen für alternative Treibstoffe, verbindliche Ziele für die Luft- und Schifffahrt und die CO 2 -Emissionen von Schwerkraftfahrzeugen wurden bereits geschaffen. Doch die besten Gesetze für nachhaltige Treibstoffe nützen nichts, wenn die Infrastruktur – wie etwa Wasserstofftankstellen und E-Ladestationen – fehlen. „Auch das haben wir in der Regulierung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe festgeschrieben“, erklärt Kopczyńska und verweist auf die bis zum Jahr 2025 geplanten E-Ladestationen für den Schwerverkehr, die alle 60 Kilometer im TEN-T Kernnetzwerk, dem Trans-European Transport Network, entstehen sollen. Hinzu kommen weitere Ladesäulen alle 100 Kilometer auf den Hauptverkehrsstrecken. Bis zum Jahr 2030 solle eine flächendeckende Abdeckung entstehen. Weitere Bausteine für nachhaltigen Transport seien Wasserstofftankstellen in den Großstädten und entlang des TEN-T, und der Ausbau der rollenden Landstraße.

Wasserstraßen nutzen

Eine größere Rolle als bisher solle, sagt Kopczyńska, der Transport auf dem Seeweg einnehmen: „Ein ,European Maritime Single Window Environment‘ wird administrative Hürden verringern und spart Zeit.“ Ein besonders Asset Österreichs sieht die Generaldirektorin in der Donau. „Österreich war immer ein Vorreiter beim Management der Binnenschifffahrt, bei Innovationen und der Förderung dieses Sektors“, hebt sie hervor, „Zusätzliche regionale Budgetmittel haben die Finanzierung von Navigationshilfen erleichtert, um Transportkapazitäten und Sicherheit zu erhöhen.“ Das alles ist Teil des Danube Maritime Single Window, das den Verkehr zwischen Meer und Flüssen für Logistikunternehmen attraktiver gestaltet. „Wir arbeiten daran, die Ukraine und die Donau stärker in den EU-Transportmarkt zu integrieren, wovon Österreich profitieren wird“, folgert Kopczyńska: „Die Resilienz der Lieferketten ist die Zukunft der Transportwirtschaft.“