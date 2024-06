Russische Zentralbank lässt Leitzins erneut bei 16 Prozent

Damit wurde der Leitzins zum vierten Mal in Folge nicht angetastet. Die Währungshüter hielten sich jedoch die Option offen, auf der kommenden Sitzung im Juli eine Erhöhung zu beschließen.

Die russische Zentralbank hält den Leitzins konstant und die Tür für eine Erhöhung offen. Die Währungshüter beließen den Schlüsselsatz bei 16 Prozent, wie die Notenbank am Freitag in Moskau nach ihrer geldpolitischen Sitzung mitteilte. Damit wurde der Leitzins zum vierten Mal in Folge nicht angetastet. Doch hielten sich die Währungshüter die Option offen, auf der kommenden Sitzung im Juli eine Erhöhung zu beschließen.

Mit einem straffen Kurs versucht die Notenbank, die Inflation einzudämmen. Anfang des Monats lag die Teuerungsrate laut der Notenbank bei 8,1 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie angestrebt. Experten erwarten, dass die Inflation in Russland im weiteren Jahresverlauf deutlich über dem Zielniveau der Notenbank bleiben wird.

Die Währungshüter um Zentralbankchefin Elwira Nabiullina haben mit einer flexiblen geldpolitischen Linie mit dazu beigetragen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der westlichen Sanktionen gegen Russland auf die heimische Wirtschaft zu dämpfen. (APA/Reuters)