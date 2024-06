Wenn die Bienen der Nachbarin wallendes Haupthaar in der Nähe der Stöcke entdecken, sind sie an ihren Erzfeind, den pelzigen Bären, erinnert. Sobald das charakteristische, aufgeregte Summen der Wächterbienen zu hören ist, hilft nur noch rasche Flucht.

Die Bienenstöcke sind im Vollbetrieb, kein Wunder, waren sie doch im Regen zur Untätigkeit verdammt. Doch nun fliegen sie zur Freude der Imker die blühenden Lindenbäume in Schwärmen an, dass es im Blattwerk nur so summt.