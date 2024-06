Österreich und der Sinn einer EM-Generalprobe

Die Statistik ist für Teamchef Ralf Rangnick im Test gegen Schweiz belanglos, es geht eher um System, Selbstvertrauen und Spielfreude beim Turnier in Deutschland.

Österreichs Fußballteam hat einen Traum. Die jüngste Erfolgsserie von sechs Siegen en suite soll am Samstag gegen die Schweiz ausgebaut werden und für die EM in Deutschland (ab 14. Juni) zusätzlichen Schwung gewährleisten. Die ÖFB-Auswahl hat vor der Generalprobe (18 Uhr/live ServusTV) in St. Gallen ein Hoch, der bereits zweimal erreichte Verbandsrekord könnte egalisiert werden. Auf einen achten Sieg zu hoffen, der wäre dann gegen EM-Favorit Frankreich, klingt vermessen. Allerdings: Teamchef Ralf Rangnick will das vor dem Abpfiff am 17. Juni nicht ausschließen.

Sieben Siege in Folge hat das ÖFB-Team in der Verbandsgeschichte bisher nur zweimal gefeiert – vor dem unter dubiosen Umständen verlorenen WM-Halbfinale 1934 gegen Italien (0:1) unter „Wunderteam“-Trainer Hugo Meisl sowie zuletzt 2017 und 2018 beim Übergang von Teamchef Marcel Koller auf Franco Foda.