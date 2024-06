Eine Milliarde für den Sport

Sportpolitik. Das Trommeln von Hans Niessl für bessere Infrastrukturen und Mittel ist laut, ob es politische Entscheidungsträger aber hören?

Wien. Es war angekündigt, mutet nur auf den ersten Blick vermessen an und hat doch immens weitreichende Folgen: Sport Austria hat die Bundesregierung angehalten, in Österreichs Sportstätten zu investieren. Wie die Institution, der Hans Niessl als Präsident vorsteht, am Freitag bei einem Medientermin forderte, soll in der nächsten Legislaturperiode nicht weniger als eine Milliarde Euro in den Ausbau der Sportinfrastruktur gesteckt werden. Die Errichtung eines neuen Nationalstadions ist darin nicht inbegriffen, es bleibt ein Traumschloss. Niessl: „Eine Milliarde klingt viel, ist es aber im Europa-Vergleich nicht.“

Österreichs höchste Sport-Autorität legte eine Analyse vor, wonach im Land jährlich 0,3 Prozent des BIPs in die Sportstätteninfrastruktur investiert würden. Die Reihung ist darob ernüchternd: Unter 30 in der EU und der Efta untersuchten Ländern nehme Rot-Weiß-Rot nur den 22. Platz ein. Mit besagter Milliarde, verteilt auf fünf Jahre, würde man sich im Ranking immerhin auf Rang 16 vorschieben. Ob der direkte Vergleich mit Nachbarländern, etwa Ungarn, Italien oder Slowenien, der Regierung helfen würde?

Schulen zu, Spitäler auf

Befragungen hätten, so Niessl, nunmehr ergeben, dass die Österreicherinnen und Österreicher knapp ein Viertel mehr Bewegungsstunden pro Jahr benötigen, als es die 15.000 Sportvereine anbieten können. Da stellt man sich flott auch selbst das Bein: 180 Tage im Jahr seien weiterhin die Sportmöglichkeiten an Schulen nicht zugänglich, wie dazu Ökonom Christian Helmenstein (SportsEconAustria) anmerkte. Dass sie mit Steuergeld bezahlt seien und dem Steuerzahler verschlossen bleiben, ist eine österreichische Spitzenleistung. Eine andere Rechnung: eine Erhöhung der sportlichen Aktivitäten von zehn Prozent brächten Einsparungen im Gesundheitssystem von 98,1 Millionen Euro jährlich.

Niessl meinte zum fehlenden Angebot: „Das ist schlecht für den Spitzensport, den Breitensport und den Gesundheitsminister, weil dadurch die Krankheitskosten steigen.“ Sportstätten seien sowohl die Grundlage für den Spitzen- als auch für den Breitensport. „Die Sportstättenmilliarde ist für das nächste Regierungsprogramm ein absolutes Muss.“

Ob eine Partei dem Gehör schenken wird? Schon Goethe wusste um Österreichs Sport bestens Bescheid. (fin)