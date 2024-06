Kulinarische Schätze: Bilbao, San Sebastián, Rioja

Beeindruckende Architektur, charmanter Küstenzauber, kulinarische Höhepunkte und exzellente Weine zwischen Bergen und Meer bieten eine perfekte Mischung aus Genuss und Erlebnissen.

Bilbao hat sich mittlerweile zu einer der attraktivsten Städte entwickelt. So auch das zauberhafte San Sebastián: Zwischen Bergen und Meer an den Ausläufern der Pyrenäen an einer Bucht gelegen, bietet die lebendige Stadt viele Seiten, die es zu entdecken gilt. Als besonderes Highlight führt Sie ein Tagesausflug ins renommierte Weinanbaugebiet La Rioja. Überzeugen Sie sich selbst vom wunderbaren Geschmack des Südens – in jeder Hinsicht.

Die historische Uferpromenade verbindet den malerischen Strand von La Concha mit der lebhaften Altstadt von San Sebastián. Adobe Stock

Reiseverlauf

Die Reise führt Sie zunächst nach Bilbao. Die pulsierende Hauptstadt des Baskenlandes im Norden Spaniens vereint reiche Geschichte mit moderner Architektur und lebendiger Kultur. Mit einer malerischen Lage am Fluss Nervión und einer lebendigen Atmosphäre bietet Bilbao eine faszinierende Mischung aus Tradition und Innovation. Am ersten Reisetag erwartet Sie ein unvergessliches Willkommensdinner im renommierten Sternerestaurant Ola Martin Berasategui. In diesem kulinarischen Juwel können Sie sich auf eine einzigartige gastronomische Erfahrung freuen, die die Sinne verwöhnt und traditionelle baskische Aromen mit innovativem Gourmethandwerk vereint. Bei einer halbtägigen Stadtführung erkunden Sie am zweiten Reisetag die charmante Altstadt mit ihren engen Gassen, traditionellen Pintxo-Bars und dem ikonischen Rathausplatz, dem Plaza Nueva. Ebenso erkunden Sie das beeindruckende Guggenheim-Bilbao-Museum, ein architektonisches Meisterwerk von Frank Gehry. An Tag drei geht es weiter nach San Sebastián, auch bekannt als Donostia. Sie besichtigen den berühmten Strand La Concha, die monumentalen Gebäude der Altstadt, die Kirche Santa Maria und den charmanten alten Fischereihafen. Zudem besuchen Sie den bunten Markt, um das lokale Flair einzufangen. Am vierten Reisetag geht es für Sie nach La Rioja. Sie besuchen das Weingut Marqués de Riscal, welches berühmt für seine lange Tradition der Weinherstellung und seine hochwertigen Weine ist. Gegründet im Jahr 1858, kombiniert das Weingut traditionelle Techniken mit modernen Innovationen, um herausragende Weine von internationalem Ruf zu produzieren. Lassen Sie die Reise bei einem gemütlichen Abendessen in einem örtlichen Restaurant ausklingen.

Die Bodega Ysios in Rioja, mit ihrer wellenförmigen Struktur, repräsentiert Innovation im Weinbau. Adobe Stock/Shutterstock

Reiseinformation Reisetermin und Preis p. P.

10. 10. – 14. 10.2024

DZ ab 2690 Euro

EZ ab 3090 Euro Inkludierte Leistungen Flüge ab/bis Wien via Frankfurt nach Bilbao

4 Nächte im 4* Hotel Ercilla inkl. Frühstück

2 Abendessen in ausgewählten Restaurants

Weinverkostung inkl. Mittagessen bei Marqués de Riscal

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten Highlights der Reise Stadtführung in Bilbao

Führung durch das Guggenheim Museums

Abendessen im 1 Stern-Restaurant „Ola Martin Berasategui“

Ausflug nach San Sebastian

Tagesausflug ins Weinbaugebiet La Rioja inkl. Verkostung Kontakt & Buchung

Kostenlos unter 0800 560 080, per

Mail an service@reisethek.at oder

auf www.reisethek.at

