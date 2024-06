Die zwei Gesichter von Papst Franziskus

Wir müssen darüber sprechen. Darüber, wie der Papst spricht, und was er spricht. Franziskus hat offenbar zwei Gesichter. Das legen Wortmeldungen zu Frauen in der Kirche und zu Homosexuellen nahe.

Was dem Papst passiert ist, muss Spitzenpolitikern sehr bekannt sein. Aussagen, die in einem vermeintlich geschützten, vertraulichen Bereich getätigt wurden, finden sich plötzlich im grellen Licht der Öffentlichkeit wieder. So geschehen, als sich das Oberhaupt der Katholiken undementiert im Kreis italienischer Bischöfe abschätzig über Homosexuelle geäußert hat.