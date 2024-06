Alexander Horst: Der alte Mann und die Sandkiste

Alexander Horst ist nicht zu stoppen, mit Julian Hörl schlägt der 41-Jährige zum vierten Mal bei Olympia auf. Über Sand, Vergängliches, ewige Liebe und Exotik seines Alltags.

Beachvolleyballer haben den besten Job der Welt. Sie tingeln um den Erdball, baggern hochbezahlt an exotischen Orten in weichen Sandkästen nach dem Ball und feiern Partys ohne Schlusspfiff. Die Erzählungen über den Alltag dieser Profisportler sind bunt, weitreichend und wie oft sie Alexander Horst wohl schon gehört haben mag, ist nach 21 Turnierjahren in dieser Branche kaum noch zu beziffern. Dass die Realität freilich ganz anders aussieht, entdecken oft nur die, die hinter die Kulisse blicken und wissen, welch Aufwand und Hingabe diese Tätigkeit einverlangt. Es reicht von Trainer- wie Sponsorensuche zu Logistik mit Flügen, Hotels, Therapien, Arztbesuchen und Ausfällen etc.

An Aufgabe denkt der Wiener weiterhin nicht, in diesem Sand geht keiner unter. Warum auch? „Der Körper spielt mit, der Sand ist weich. Und, es macht mir noch immer ungemein viel Spaß!“