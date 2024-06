Die Toskana mit allen Sinnen genießen

Erliegen Sie den Verlockungen der malerische Weinregion zwischen Florenz und Siena.

Pittoreske Dörfer schmiegen sich an die sanften Weinhügel des Chianti, Olivenhaine und der Duft von Zypressen prägen die Landschaft. Inmitten dieser Idylle liegt Siena, eine der schönsten Städte Italiens. Ihre Reiseleiterin Adele Autuori ist Ihre Gastgeberin vor Ort und bringt Ihnen die italienische Lebensart und eine Region voller Genuss und kultureller Schätze näher.

Reiseverlauf

Ihre Reise beginnt in Siena, wo Sie einen ersten Spaziergang zum berühmten Piazza del Campo, auf dem alljährlich das historische Pferderennen Palio stattfindet, unternehmen. Den Abend lassen Sie bei einem exquisiten Willkommensdinner im Herzen der Stadt ausklingen. Am zweiten Reisetag erwartet Sie eine geführte Halbtagestour durch Siena. Sie besuchen die beeindruckende Basilika San Domenico, das Heiligtum der heiligen Caterina und die historische Fonte Branda. Anschließend geht es weiter zum berühmten Piazza del Campo und dem Palazzo Pubblico. Am Folgetag führt Sie Ihre Reise in das malerische südliche Chianti-Gebiet. Am Vormittag machen Sie einen Zwischenstopp in dem charmanten Dorf San Gusmè, umgeben von den sanften Hügeln des Chianti-Gebiets, bevor Sie Ihr Hauptziel, die Fattoria di Felsina, erreichen. Das renommierte Weingut ist bekannt für seine erstklassigen Weine und die beeindruckende Kombination aus traditioneller Weinherstellung und moderner Innovation. Sie erwartet eine informative Besichtigung, gefolgt von einem köstlichen Mittagessen und einer exquisiten Weinverkostung. Am Nachmittag kehren Sie nach Siena zurück, wo Sie eine geführte Halbtagestour durch den beeindruckenden Dom und die Porta del Cielo erwartet. Ein ganztägiger Ausflug führt Sie an Tag vier in das nördliche Chianti-Gebiet, bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und hervorragenden Weine. Die historischen Städte Montepulciano und Pienza stehen im Mittelpunkt des nächsten Reisetages. Montepulciano erhebt sich majestätisch auf einem Hügel und bietet spektakuläre Ausblicke auf die umliegenden Weinberge und Olivenhaine. Nach der Besichtigung der prächtigen Kirche geht die Fahrt weiter zum Weingut Contucci im gleichnamigen Palazzo, wo eine Besichtigung und Verkostung auf dem Programm stehen. Anschließend fahren Sie weiter nach Pienza, eine bezaubernde Stadt in der Toskana. Ein ganztägiger Ausflug führt Sie an Tag sechs der Reise in die atemberaubenden Landschaften der Crete und des Val d’Orcia. Ihr Hauptziel ist die Abtei von Monte Oliveto, wo eine detaillierte Besichtigung stattfindet. Anschließend besuchen Sie Buonconvento, welches sich durch die gut erhaltenen Stadtmauern und das reizvolle historische Zentrum auszeichnet. Den letzten Abend lassen Sie bei einem gemeinsamen Abschiedsdinner ausklingen. Am nächsten Tag geht es direkt nach dem Frühstück in Richtung Flughafen.

Reiseinformation Reisetermin und Preis p. P.

14.10. – 20.10.2024

DZ ab 2950 Euro

EZ ab 3250 Euro Inkludierte Leistungen Direktflüge ab/bis Wien nach Florenz

6 Nächte im 4* Boutique Hotel Villa Scacciapensieri inkl. Frühstück

1 Mittag- & 2 Abendessen in ausgewählten Restaurants

3 Weinverkostungen inkl. leichtem Mittagessen bzw. toskanischer Jause

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten Highlights der Reise Erkundung des Chianti-Gebiets mit Weinverkostungen

Museum für sakrale Kunst in Buonconvento

Kulturelle Erlebnisse in Montepulciano & Pienza Kontakt & Buchung

Kostenlos unter 0800 560 080, per

Mail an service@reisethek.at oder

auf www.reisethek.at

