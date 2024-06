Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche mit Wohnungen in Graz

Der Unbekannte mietet temporär Wohnungen, tritt dann als Immobilienmakler auf und vermietet sie weiter. Bisher sind der Polizei zwölf Fälle bekannt. Es entstand ein Schaden von 30.000 Euro.

Durch eine neue Masche in der Steiermark ist bei betrügerischen Wohnungsvermietungen ein Schaden von über 30.000 Euro entstanden. Bisher sind zwölf Fälle bekannt, teilte das Landeskriminalamt am Freitag mit. Der Trick: Der Unbekannte mietet Wohnungen an, gibt sich dann als Immobilienmakler aus und vermietet sie weiter.

Der Mann mietet über eine amerikanische Plattform zur Buchung und Vermietung von privaten Unterkünften temporär Wohnungen an. Er tritt in diesem Zeitraum - vermutlich mit gefälschter Identität - als Immobilienmakler auf. Diese Objekte inseriert er dann auf einer Verkaufsplattform als freie Mietwohnungen und vereinbart mit den Interessenten Besichtigungstermine – in dem von ihm gemieteten Zeitraum. Bisher ließ sich der „Makler“ bei den Besichtigungen durch eine angebliche Putzfrau oder einen Mitarbeiter vertreten. Meist kam es aber dennoch zu Vertragsabschlüssen und in weiterer Folge zu Überweisungen auf vom Täter angegebene österreichische Konten.

Transaktion mit „Geldeseln“

Bei den Transaktionen bedient sich der Betrüger sogenannter „Money Mules“, also „Geldeseln“. Das sind an der eigentlichen Betrugshandlung Unbeteiligte, die ihre Konten für Überweisungen zur Verfügung stellen und das eingegangene Geld an den eigentlichen Täter - gegen eine geringe Provision - weiterleiten. Derartige Tätigkeiten fallen allerdings teils unter den Straftatbestand der Geldwäsche.

Der angebliche Makler stand über einen Messenger-Dienst im ständigen Kontakt mit Interessenten und offerierte auch professionelle Exposés der Wohnungen sowie Designs von bestehenden Immobilienfirmen. Die Geschädigten merkten meist erst bei der Wohnungs- bzw. Schlüsselübergabe, dass etwas nicht stimmte.

Tipps der Polizei

Die Polizei ruft deshalb zur Vorsicht auf und gibt Tipps, um sich gegen diese Betrugsmasche zu wappnen:

Persönlichen Kontakt mit einem Vermieter oder dessen Makler aufzunehmen

Mit Vertretungen wie angeblichem Reinigungspersonal oder lediglich Kontakten über Messenger-Dienste nicht zufriedengeben

Vor Abschluss eines Mietvertrages bzw. vor einer Bezahlung einer Kaution sollte man die Berechtigung zur Vermietung prüfen. Konzessionierte Immobilienmakler in Österreich sind von Gesetzes wegen zu einer derartigen Prüfung verpflichtet

Vorsicht bei Überweisungen an Vermieter oder Makler, die angeben, ihren Sitz im Ausland zu haben. Die Verwendung eines Geldtransfer-Dienstleisters stellt möglicherweise ein noch größeres Indiz für eine Betrugshandlung dar

(APA/red.)