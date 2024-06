Russland inhaftiert Franzosen wegen Spionagevorwürfen

Laurent Vinatier wird das Sammeln militärischer Informationen und der Verstoß gegen das „ausländische Agentengesetz“ vorgeworfen. Frankreich hatte erst vor Kurzem einen russisch-ukrainischen Doppelstaatsbürger festgenommen.

In Russland wurde der Franzose Laurent Vinatier festgenommen. Er soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft kommen. Wie Vinatiers Anwalt Alexej Sinitsin am Freitag erklärte, beantragte das für die Verfolgung besonders schwerwiegender Straftaten zuständige Ermittlungskomitee die Maßnahme vor Gericht. Vinatier werden das Sammeln militärischer Informationen und der Verstoß gegen das Gesetz über „ausländische Agenten“ vorgeworfen, ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Vinatier, der für die in der Schweiz ansässige Nichtregierungsorganisation Zentrum für Humanitären Dialog (HD) tätig ist, war am Donnerstag in Moskau festgenommen worden. Nach Angaben der Moskauer Abteilung des Ermittlungskomitees sollte noch am Freitag eine Anhörung stattfinden, bei der über die Untersuchungshaft entschieden werden sollte. Falls die Richter zustimmen, würde Vinatier demnach bis zum Beginn des Prozesses gegen ihn in Haft verbleiben.

Sein Anwalt Sinitsin erklärte nach Angaben russischer Staatsmedien, er werde sich bemühen, die Untersuchungshaft für seinen Mandanten zu vermeiden. Vinatier habe einen dauerhaften Wohnsitz in Moskau, für ihn bestehe keine Fluchtgefahr, sagte Sinitsin laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Macron: Vinatier erhält „konsularischen Schutz“

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte, Vinatier habe keinerlei Verbindungen zur französischen Regierung. Der Elysée-Palast verfolge die Angelegenheit genau, Vinatier werde „jeglichen konsularischen Schutz erhalten“. In der Vergangenheit wurde das Gesetz zu „ausländischen Agenten“ in Russland mehrfach als Vorwand für die Festnahme von Menschen genutzt, bevor schwerere Vorwürfe erhoben wurden. In den vergangenen Jahren wurden in Russland mehrere Bürger westlicher Staaten festgenommen. Moskau wird vorgeworfen, sie festzuhalten, um im Gegenzug die Freilassung im Ausland inhaftierter Russen zu ermöglichen.

Wenige Tage vor Vinatiers Festnahme hatte der französische Inlandsgeheimdienst DSGI einen 26-jährigen russisch-ukrainischen Doppelstaatsbürger wegen des Verdachts auf Planung einer Gewalttat festgenommen. Der Mann hatte sich zuvor beim Hantieren mit Sprengstoff selbst Verletzungen zugefügt. (APA/AFP)