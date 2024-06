Quo vadis, glühender Europäer? Die EU wieder einmal am Scheideweg

Ob man die EU innig liebt oder sie leidenschaftlich hasst: Wieso wollen sich so viele Sonntagsredner für sie bis an den Brennpunkt erhitzen?

Gewisse Formulierungen offenbaren nicht nur die Denkfaulheit jener, die sich ihrer bedienen. Sie bestätigen auch den gleichsam naturgesetzlichen Effekt der Inflation: Je zahlreicher etwas wird, desto wertloser wird es. „Quo vadis, Europa?“ ist zum Beispiel so eine abgewetzte Schlagzeile, die uns in den kommenden Tagen vermutlich öfters begegnen wird, denn bekanntlich steht die „EU am Scheideweg“. Und dann gibt es natürlich den „glühenden Europäer“.