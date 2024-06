Die Richtung, in die sich der 18-jährige Vorarlberger bewegt, stimmt. Auch ohne Grand-Slam-Sieg.

Die Geschichte wäre eine schöne gewesen. 39 Jahre nach Thomas Muster und 13 Jahre nach ­Dominic Thiem wollte Joel Schwärzler als dritter Österreicher das Finale des Juniorenbewerbs in Paris erreichen. Freitagmittag platzte dieser Traum durch ein knappes 6:2, 3:6, 4:6 gegen den in Roland Garros an Position fünf gesetzten US-Amerikaner Kaylan Bigun, der auch nicht als talentbefreit gilt.