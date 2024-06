Song der Woche: Fußballerischer geht′s kaum als Blur

„Parklife – Live at Wembley Stadium“ ist der erste Vorbote des vierten Live-Albums von Blur.

Ich weiß, was Sie denken: Dieser Song ist ja uralt. Stimmt, aber die Single „Parklife – Live at Wembley Stadium“. ist brandneu – ein Vorbote für das neue Live-Album von Blur. Darauf wird leider nicht zu hören sein, wie Sänger Damon Albarn am kalifornischen Coachella-Festival vor Kurzem mit dem Publikum geschimpft hat („Ihr werdet uns nie wiedersehen, also könnt ihr verdammt nochmal auch mitsingen“), sondern „nur“ ein Best-of der Wembley-Konzerte vom 8. und 9. Juli 2023. Darunter natürlich der Titeltrack des Durchbruch-Albums. Eigentlich macht sich die Band darin in Quasi-Zitaten über Menschen lustig, die in den Park gehen. Und dort Angst vor Tauben haben. Darüber lästern, wer zu viel trinkt. Jammern, dass der Müllmann einen geweckt habe . . . Bald nach Erscheinen 1994 hat sich der Fußball das mitschunkelbare Midtempo-Lied zu eigen gemacht und zur Hymne auf den Zusammenhalt umgedeutet. Es landete schon auf „The Official Album of Euro 1996“. Und in einer Nike-Werbung. Besonders gern wird es beim FC Chelsea intoniert, Albarn und Schauspieler Phil Daniels, der den Text ursprünglich sprach, sind Fans. Und irgendwie muss man das doch mögen, wenn in Stadien weltweit Menschen singen, wie gerne sie „Hand in Hand“ durchs Grüne gehen. Heide Rampetzreiter

„Blur – Live at Wembley Stadium“ Am 26. Juli bringen die Britpop-Pioniere ihr inzwischen viertes Live-Album heraus (alle entstanden in England). Im Wembley Stadion wird bekanntlich auch gerne gekickt, jüngst etwa beim Champions-League-Finale.