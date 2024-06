Gebäude errichten und Lebenswege gestalten

Der Club der Personalchefinnen und -chefs war bei seinem jüngsten Clubabend beim Bauunternehmen Porr zu Gast.

In luftiger Höhe – im 20. Stock der Porr-Zentrale in Wien – startete der letzte Clubabend der hr-lounge vor der Sommerpause. Rund 80 Personalverantwortliche waren gekommen, um über die ESG­Verantwortung von HR am Beispiel der Porr zu diskutieren. „Wir Menschen sollen weniger Mauern und mehr Brücken bauen“, sagte Sepp Buttinger, Präsident der hr-lounge. Unternehmen, speziell Bauunternehmen wie die Porr, tragen eine enorme Verantwortung. Porr-Vorstand Jürgen Raschendorfer meinte: „Bauen ist ein People Business. Jeder kann einen Kran kaufen, aber man braucht auch jemanden, der ihn steuert.“ Genauer gesagt sind es bei der Porr 21.000 Mitarbeitende aus 90 Ländern, die in Österreich, Deutschland, der Schweiz genauso wie in Rumänien, Polen, Tschechien und der Slowakei tätig sind.

415 von ihnen sind aktuell mit dem Ausbau der U-Bahn-Linie U2 in Wien beschäftigt. Die Porr baut hier mit der Strabag vier Stationen und die Tunnelröhren zwischen Matzleinsdorfer Platz und Neubaugasse – teilweise rund um die Uhr im Schichtbetrieb unter Anwendung sämtlicher Methoden des modernen Tief- und Tunnelbaus.

Porr-Personalchefin Martina Auer-Klass betonte die zunehmende Relevanz von ESG. „In der HR-Abteilung leisten wir einen bedeutenden Beitrag im sozialen Bereich. Wir möchten nicht nur Mitarbeitende gewinnen, sondern mit ihnen die Zukunft gestalten und einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten.“ Und: „Wir errichten nicht nur Gebäude, sondern gestalten auch Lebenswege.“ Daher setzt die Porr Maßnahmen im Bereich Diversity & Inclusion und bietet Frauen Mentorings und Micro-Workshops. Mit einem Frauenanteil von 16,1 Prozent hat die Porr in der Baubranche Vorbildfunktion. Im Bautechnik-Bereich liegt der Frauenanteil bei 21,3 Prozent: „Bauen ist kein Männerberuf mehr“, sagt Auer-Klass.

Neben der ESG-Diskussion gab es dann auch einen emotionalen Moment: Alexander Kraus, Mitglied der ersten Stunde seit zwölf Jahren, wurde verabschiedet: Er avanciert vom Personalchef zum CEO bei G4S. Die hr-lounge ist eben ein Club exkusiv für HR-Veranwortliche. www.hr-lounge.at