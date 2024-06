Rainer Wintersteiger: Ein sehr wichtiger Punkt ist die internationale Vernetzung. So sind wir mit allen Sondereinheiten in Europa kompatibel. Wir sind im Atlas-Verbund. In diesem Verbund sind alle EU-Mitgliedstaaten mit ihren führenden Antiterroreinheiten. Wir müssen mögliche Bedrohungen frühzeitig erkennen, um reagieren zu können. Gute Vorbereitung ist alles. Darum möchte ich eine ausgezeichnete Schulung und Ausbildung für alle Einsatzbeamten garantieren. Wir müssen und möchten auf so viele Einsatzszenarien wie möglich optimal vorbereitet sein.