Pferdeschwanz kommt Soldaten teuer

Ein Oberstleutnant wollte die gleiche Frisur tragen wie Soldatinnen. Nun muss er 3000 Euro Buße zahlen. Für so ein Vergehen sei das noch eine milde Strafe, sagt die Disziplinarbehörde.

Es war im September 2023, als der Chef eines Militärkommandos das Problem zu Papier brachte: Der Oberstleutnant „trägt seit Kurzem die Haare zusammengebunden zu einem Stummel am Hinterkopf“, schrieb der Kommandant in der Disziplinaranzeige. „In den vergangenen Monaten hat er sich die Haare entsprechend wachsen lassen, wobei er diese in der Regel bzw. nach Aufforderung so kurzgehalten bzw. mit Gel so zurückgekämmt hat, dass Augen und Ohren nicht bedeckt waren. Auch der Uniform- und Hemdkragen wurde bei aufrechter Kopfhaltung bis vor Kurzem nicht oder kaum berührt. Jetzt sind die Haare jedoch so lang, dass sie bei aufrechter Kopfhaltung den Uniform- und Hemdkragen überschreiten würden.“ Und damit nicht genug: Der Mann habe „auch begonnen, die Haare zusammenzubinden, wobei einige Haare noch nicht ausreichend lang sind und daher links und rechts die Ohren bedecken.“

Schon zuvor war der Oberstleutnant von einem Brigadier aufgefordert worden, mit einem korrekten Haarschnitt zu erscheinen. Erst bat der Oberstleutnant um Bedenkzeit, dann erklärte er, dieser Aufforderung nicht nachzukommen und lieber Selbstanzeige zu erstatten. Denn er werde frisurtechnisch gegenüber weiblichen Soldaten diskriminiert. Doch vor einer Strafe sollte das den männlichen Soldaten nicht bewahren, wie nun klar ist.