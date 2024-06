Selenskij sichert sich in Paris die Unterstützung Macrons und Bidens

Der Präsident nutzt die Nachwehen der D-Day-Feiern für seine Agenda – und fand starke Alliierte in Frankreich und den USA.

Für den vierten Besuch Wolodymyr Selenskijs in Paris seit Beginn des Ukraine-Kriegs rollte Frankreich den roten Teppich für den Präsidenten aus Kiew aus. Hatte er schon bei der Gedenkfeier zum D-Day an der Normandie-Küste im Applaus gebadet, so empfingen ihn Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet und die Abgeordneten am Freitag in der Nationalversammlung mit stehenden Ovationen – wobei die Reihen längst nicht so dicht gefüllt waren wie bei Selenskijs erstem Videoauftritt 2022.

Emmanuel Macron hatte bereits am Vorabend den Solidaritätsappellen und martialischen Parolen Taten folgen lassen. In einem TV-Interview kündigte der französische Präsident die Lieferung älterer Mirage-Kampfjets an die Ukraine sowie die Ausbildung von 4500 ukrainischen Soldaten an. Der Entsendung von französischen Militärberatern kam noch mehr Bedeutung zu, was sich Macron für einen späteren Zeitpunkt aufhob. „Es sollte kein Tabu geben“, betonte er. Der spektakuläre Plan sollte auch mit US-Präsident Joe Biden abgestimmt werden. Russland fasste dies als Provokation auf. Der Kreml warf Macron vor, die Emotionen zu schüren.

Hitler-Putin-Analogie