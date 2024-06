Im Osten des Landes leisten ukrainische Soldaten verbissen Widerstand gegen den Ansturm der Russen. Granaten schlagen ein, das Surren der Drohnen zehrt an den Nerven. Ein Besuch im Kampfgebiet.

Neben einer Bushaltestelle parkt ein VW-Touareg mit einer Satellitenschüssel von Elon Musks Startlink auf dem Dach. Auf der anderen Straßenseite steht ein BM-21-Mehrfachraketenwerfer unter Bäumen versteckt. Die vierköpfige Besatzung wartet seit drei Stunden nahe der Stadt Karliwka im Gebiet Donezk auf den Einsatzbefehl. Die Soldaten der 59. motorisierten Brigade wirken müde, aber angespannt. „Das ist der beste Job der Welt“, sagt Andrij sarkastisch. Ihr Job ist es, mehrmals am Tag russische Panzer, Geschütze und Soldaten auszuschalten, die an diesem Frontabschnitt von Awdijiwka in immer neuen Wellen angreifen. Dazu muss die Grad-Batterie nah an die Kontaktlinie heranfahren, um in Reichweite der Ziele zu gelangen – das ist jedes Mal lebensgefährlich.

„Russische Drohnen machen Jagd auf uns und wir sind auch eine Zielscheibe für die Artillerie“, sagt der 28-jährige Andrij. „Wir hatten schon einige Male großes Glück.“ Wenige Minuten später erhalten sie wieder eine Order. Nach wenigen Fahrtminuten ist der Abschuss­ort erreicht und dann muss es schnell gehen.