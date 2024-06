Treibhausgase unschädlich machen

Methoden zur Entfernung von CO2 aus der Luft und aus Rauchgasen erleben derzeit einen ungeheuren Boom. Doch ein Ersatz für eine Reduktion der Emissionen sind sie nicht – sie können höchstens das Schlimmste verhindern

In Sachen Klimaerwärmung ging es diese Woche Schlag auf Schlag. Erst vermeldete der EU-Klimawandeldienst Copernicus, dass der Mai 2024 der zwölfte Monat in Folge war, in dem die globale Durchschnittstemperatur einen Rekordwert erreichte. Fast gleichzeitig verkündete die UNO, dass die Erde innerhalb der nächsten fünf Jahre die kritische Schwelle einer Erwärmung um 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten überschreiten wird. Und dann berichteten Forschende noch, dass die erwärmte Luft 15 Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen (und auch wieder abgeben) kann und dass Gewitterwolken immer höher und mächtiger werden – die Folgen waren diese Woche in Süddeutschland zu spüren.

Trotz dieser dramatischen Entwicklung wachsen die Emissionen munter weiter – im April 2024 stieg der CO 2 -Gehalt der Luft mit 426,6 ppm auf den höchsten jemals gemessenen Wert. Allerdings scheint sich ein Umschwung anzubahnen: Die Internationale Energieagentur (IEA) berichtete diese Woche, dass zwei Drittel aller weltweiten Investitionen in das Energiesystem in „saubere Energie“ fließen. Doch die Vermeidung von Emissionen verläuft viel zu langsam, um die Klimaziele zu erreichen. Und so darf es nicht verwundern, dass auch alternative Ansätze zum Klimaschutz boomen – etwa Methoden, um CO 2 wieder aus der Luft zu entfernen („Negativemissionen“).

Am weitesten verbreitet ist das Aufforsten von Wäldern und die Verwendung von Holz als Baumaterial: Laut dem aktuellen Bericht „The State of Carbon Dioxide Removal“ eines internationalen Forscherteams mit Beteiligung des IIASA in Laxenburg werden jährlich rund 2,2 Mrd. Tonnen CO 2 auf diese Weise aus der Luft entnommen – das entspricht rund sechs Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen (knapp 37 Mrd. Tonnen CO 2 pro Jahr).

Neuere Methoden der dauerhaften CO 2 -Entfernung, wie etwa das Einbringen von Biokohle in den Boden, das beschleunigte Verwittern von Gesteinen, das Abscheiden von CO 2 aus der Luft oder aus dem Rauchgas von Biomassefeuerungen, spielen demgegenüber (mit 1,35 Mio. Tonnen CO 2 ) ein stiefmütterliches Dasein. Doch die Wachstumsraten sind enorm, und bis 2050 könnten dem Bericht zufolge jährlich vier bis neun Mrd. Tonnen CO 2 mit solchen Methoden aus der Atmosphäre entfernt werden.

Noch rasanter wachsen derzeit Verfahren, damit CO 2 aus Verbrennungsprozessen nicht in die Atmosphäre gelangt: Laut IEA haben sich die Investitionen in Anlagen zur CO 2 -Abscheidung und Speicherung bzw. Nutzung (CCSU) binnen zwei Jahren fast verzehnfacht. Wenn alle derzeit angekündigten Projekte umgesetzt werden, könnten 2030 mehr als 400 Mio. Tonnen CO 2 auf diese Weise unschädlich gemacht werden.

Allerdings: So imposant diese Zahlen auch sind, so reichen diese Verfahren niemals aus, um die Emissionen der Menschheit auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Am Vermeiden von Emissionen führt also kein Weg vorbei – die CO 2 -Abscheidung kann höchstens helfen, das Schlimmste zu verhindern.

Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist nun Wissenschaftskommunikator am AIT.

meinung@diepresse.com diepresse.com/wortderwoche