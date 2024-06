Trotz Glitzer und Fransen: Gibt es nachhaltige Festival-Mode?

Eine ganze Reihe von Festivals steht ins Haus, deshalb sind viele auf der Suche nach expressiven Outfits. Glitzer, Fransen und ausgefallene Hüte lassen sich auch gut upcyclen oder gebraucht kaufen.

Wenn im Juni Gummistiefel, Fransentop und Band-T-Shirt aus den Untiefen des Kleiderschranks hervorgekramt werden, wird damit spätestens die Festivalsaison eingeläutet. Auftakt gibt das Nova Rock schon Mitte Juni (zugegeben: da ist der Dresscode denkbar einheitlich, da in Grautönen gehalten), Ende Juni folgen das Lido Sounds in Linz sowie das Donauinselfest in Wien, und im Juli und August ziehen Frequency, Acoustic Lakeside, Paradiesgarten oder Picture On Festival nach.

Schielt man Richtung Übersee zur Mutter aller Festivals, dem Coachella, das schon im April in Kalifornien stattfand, zeigt sich schnell: Modisch bleiben Festivaloutfits relativ gleichförmig. Zu transparenten Stoffen und Häkeloptik (Stichwort: Boho), dem gelegentlichen Grunge-Arrangement ganz in Schwarz und Glitzersonnenbrillen gesellen sich heuer höchstens noch ein paar mehr Cowboystiefel und -hüte und hier und da mehr Baggieshorts in Knielänge („Jorts“). Alltagstauglich sind allerdings die wenigsten Ensembles, weshalb sie für gewöhnlich nach Ende einer Saison schnell wieder im Schrank verschwinden und sonst kaum getragen werden. Genau das macht Festivalgarderobe zumeist zu einem wenig nachhaltigen Unterfangen. Dabei bemühen sich viele um umweltverträgliche Alternativen.