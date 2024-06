Brücken für versteckte Talente bauen

Bildung und Beschäftigung driften auseinander. Für „Hidden Potentials“ ein Problem – für das es aber Lösungen gibt.

Es geht darum, Brücken zwischen den beiden auseinandergedrifteten Systemen Bildung und Beschäftigung zu bauen und nicht den jungen Menschen allein die Last aufzubürden, sich im Niemandsland dazwischen zurechtzufinden.“ Das sagt Klaus Hurrelmann, Senior Professor of Public Health and Education an der Berliner Hertie School.

Für junge Menschen sei der Arbeitsmarkt unübersichtlich und unberechenbar. In ihrer Sorge würden sie daher möglichst hohe Bildungsabschlüsse anstreben, um sich viele Wege offenzuhalten. „Das Spiel mit den Optionen ist ihre Anleitung zum Glücklichsein in einer Gesellschaft, in der die frühe Festlegung auf eine bestimmte Karriere zum Risiko wird, später mit allem oder nichts dazustehen“, sagt Hurrelmann. Durch diesen „Fahrstuhleffekt“ zu höherer Bildung werde die Luft „unten“ dünner, mangelnder Bildungserfolg zum Existenzproblem.

Diese Menschen, die wertvolle Mitarbeitende sein können, brauchen nach ihrer Schulzeit „Lotsen, die sie so lange beraten und coachen, bis sie den Anschluss in der Ausbildung finden. Unternehmen, die sich um diese jungen Leute – überwiegend junge Männer – kümmern und ihnen Perspektiven bieten, haben gute Chancen, treue Mitarbeiter zu gewinnen.“ Programme dafür existierten, werden aber ungenügend umgesetzt. Was Hurrelmann noch moniert: „Wenige Unternehmensvertreter kennen die Schule von innen.“

„Arbeitgeber sollten offener sein für Bewerber mit alternativem Bildungshintergrund“, sagt auch Margit Cornelius von Ibis Acam. Schulabbrecher seien nicht per se unbegabt oder faul. „Unter der Oberfläche vermeintlicher Misserfolge verbergen sich außergewöhnliche Talente. Sie brillieren dank Kreativität, praktischer Intelligenz und sozialer Kompetenzen.“ Diese Fähigkeiten können gut eingesetzt werden – entsprechende Förderung vorausgesetzt. Deswegen hält es Heinz Herzceg, Gründer des Vereins Lebensunternehmer:innen, der Bildungsprojekte zur Lebens- und Berufsorientierung an Schulen betreibt, für verfehlt, von „Lost Talents“ zu sprechen. Er sieht sie als „Hidden Potentials“. Diese jungen Menschen „schaffen es nicht aus eigener Kraft, im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, und fehlen uns als Arbeitskräfte.“ Inklusion spiele daher eine wichtige Rolle, das heiße, „ihnen unabhängig von ihren individuellen Herausforderungen die gleichen Chancen und Möglichkeiten zu bieten wie anderen Jugendlichen“.

Österreich lag im europäischen Vergleich mit einer Jugendarbeitslosenquote von knapp über elf Prozent zwar deutlich unter dem EU-27-Durchschnitt von 14,9 Prozent und die Erwerbstätigenquote der 15- bis 24-Jährigen Ende 2023 bei 51,4 Prozent. Doch die Jugendarbeitslosigkeit nehme deutlich zu, beschreibt Kai Hartig vom Referat Jugendarbeitsmarktpolitik im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) – ausgehend von einem niedrigen Niveau. „Gründe dahinter gibt es verschiedene, mangelnder Arbeitswillen ist – von anekdotischen Einzelfällen abgesehen – nicht darunter.“

Er verweist auf gelingende Projekte wie etwa „Goals for my future – Tore für meine Zukunft“. Dort finden orientierungslose, (aus-)bildungsferne Jugendliche von 14 bis 20 Jahren nicht nur Unterstützung bei der Suche nach einem Bildungsangebot oder einer Beschäftigung, sondern auch Halt in belastenden Lebenssituationen. Eine Schlüsselrolle spielt in dem Projekt der Teamsport Fußball, der Jugendliche verschiedener Herkunft und Sozialisierung eint und ihnen die Möglichkeit gibt, Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit zu erleben. Ein anderes Projekt schildert Johanna Kleinfercher-Alberer aus dem Personal- und Organisationsmanagement des BMAW, die Integration von Menschen mit Behinderung nicht als „Gnadenakt, sondern smartes Personalmanagement von unschätzbarem Wert für die Unternehmenskultur“ bezeichnet.

Die Sache größer denken

Mit Bundessache.at startete sie das Projekt „Think bigger“, um jenen zu helfen, die es auf dem privaten Arbeitsmarkt besonders schwer haben, eine Lehrstelle oder Beschäftigung zu finden: Jugendliche mit Behinderung, mit/ohne Pflichtschulabschluss, Jugendliche mit Lernschwächen und/oder sonderpädagogischem Förderbedarf. Fünf Lehrlinge, die als nicht vermittelbar galten, wurden mittlerweile zu Verwaltungsassistenten ausgebildet.