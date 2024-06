Das Lebensgefühl Volksgarten

Jeder kennt sie, jeder verbindet eine Erinnerung mit ihr. Die Clubdisco am Burgring, die vor Kurzem die Gartensaison eröffnete, ist eine Wiener Institution. Über den Mythos „Voga“.

Ist es die Lage? Mitten in der Stadt am Burgring – öffentlich gut erreichbar und vom Garten aus mit direkter Sicht auf das Rathaus sowie das Parlament, in dem es ebenfalls eine „Säulenhalle“ gibt.

Ist es die historische Bedeutung? Bekanntlich genießt das Gebäude im Volksgarten inklusive eines großen Teils der Inneneinrichtung Denkmalschutz. Ist es der kulturelle Kontext? Stammt doch der Wintergarten, in dem sich ein Palmenbeet befindet, vom berühmten österreichischen Architekten und Designer Oswald Haerdtl (1899–1959).

1867 spielte hier Johann Strauss zum ersten Mal mit seiner Kapelle die Orchesterfassung des Donauwalzers. Ist es die für eine Clubdisco ungewöhnliche Kombination aus Innenraum und Garten – mit der Möglichkeit, zwischendurch immer wieder frische Luft zu schnappen? Sind es die drei Tanzflächen, die mit unterschiedlicher Musik bespielt werden, sodass praktisch alle, die tanzen wollen, auf ihre Kosten kommen – und auch größere Freundeskreise gemeinsam weggehen können, weil niemand in Ermangelung von Musik, die seinem Geschmack entspricht, auf der Strecke bleibt?

Oder ist es einfach nur der Name? Schließlich gibt es den Volksgarten, von Gästen zumeist „Voga“ genannt, schon seit Jahrzehnten – die Generation X hat darin ebenso gefeiert wie die Generationen Y und Z. Der Voga bedarf keiner Beschreibung. Man kennt ihn in Wien. Oder lernt ihn bald kennen, wenn man neu ist in der Stadt und das Nachtleben erkunden will. Was beispielsweise in Monte Carlo der Club Jimmy’z ist, ist in Wien der Volksgarten – nur ohne die obszön hohen Preise, das elitäre Publikum und die übertrieben strenge Türpolitik, etwa hinsichtlich Kleidung und Schuhen. Weiße Sneaker sind hier genauso kein Problem wie kurze Hosen.

Jede Jahreszeit mit eigenem Charme

Möglicherweise ist es von allem etwas, das die Strahlkraft des Clubs ausmacht. Und dazu führt, dass Stammgäste von „Lebensgefühl Volksgarten“ sprechen. Insbesondere in der wärmeren Jahreszeit – dann, wenn auch der Garten nicht nur geöffnet ist, sondern auch bespielt und bewirtet wird. Denn hinausgehen können die Besucher natürlich auch im tiefsten Winter, aber die Musik und geöffnete Bars gibt es erst mit der sogenannten Garteneröffnung im Laufe des Mai – mal früher, mal später, je nach Temperaturen. In diesem Jahr war es vor einem Monat so weit.

„Im Volksgarten scheint jede Jahreszeit ihren eigenen Charme zu haben“, sagt Steve Bladeck, seit mehr als zehn Jahren im Management des Clubs und mitverantwortlich für das Gesamtkonzept. Zuvor veranstaltete er jahrelang ­eigene Events und leitete auch andere Clubs. „Einen wirklichen Knick bei den Besucherzahlen haben wir eigentlich nie.“ Am ehesten gebe es im Februar eine kurze etwas ruhigere Phase. „Aber dieses Phänomen ist in ganz Wien und in allen Clubs zu beobachten.“

Wechselnde DJs

Mehr als nur einen Knick gab es natürlich während der Pandemie – eine Zeit, unter der die Nachtgastronomie am stärksten litt. Sie musste als eine der ersten Branchen schließen und durfte als eine der letzten wieder öffnen. Viele, vor allem jüngere Menschen, suchten und fanden in dieser Zeit Alternativen zum Feiern. Trafen einander zu Hause oder veranstalteten Tanzpartys in privaten Räumen. Eine Entwicklung, die sich teilweise auch nach der Pandemie fortsetzte. Mittlerweile ist aber kaum etwas davon übriggeblieben, bestätigt auch Bladeck. „Diese privaten Partys entstanden aus der Not heraus. Als die Not vorbei war, lernten die Leute wieder die Vorzüge eines Clubs zu schätzen, in denen sie sich nicht um alles selbst kümmern müssen. In denen wechselnde DJs aus ganz Österreich auflegen und – anders als beispielsweise damals am stark frequentierten Donaukanal – auch saubere WC-Anlagen verfügbar sind.“

Daher erinnert im Volksgarten – wie auch in den meisten anderen Clubs der Stadt – nichts mehr an die Pandemie. Bis auf eine Sache, auf die Bladeck und das restliche Team sehr stolz sind: die Pizza Senza Danza („Pizza ohne Tanzen“) unter der Leitung des TV-Kochs Alexander Kumptner. Im Jahr 2020 vom Volksgarten als Pop-up eröffnet, um die Räume – insbesondere die Säulenhalle – nicht ungenutzt zu lassen, wurde aus der Pizzeria wegen des großen Erfolgs schon im Jahr darauf ein dauerhaftes Restaurant mit Innen- und Außenräumen. Geöffnet hat es dienstags bis samstags ab 17 Uhr – und verwandelt sich zu später Stunde in den Club, der donnerstags bis samstags und vor Feiertagen ab 23 Uhr geöffnet hat.

Großer Andrang

Recht spät also – wie in Wiens Clubs üblich. „Sobald wir öffnen, bildet sich eine lange Schlange, die sich bis in die Morgenstunden nicht auflöst“, sagt Bladeck. „Dabei versuchen wir, jeden Meter im Eingangsbereich zu nützen, um möglichst schnellen Einlass zu gewähren. Im Winter wird eine zusätzliche Garderobe im Außenbereich aufgebaut. Aber der Ansturm ist schlichtweg zu groß.“

Dass dennoch kaum jemand weggeht und einen anderen Club in der Nähe aufsucht, etwa die Passage oder den O-Klub, sondern auf den Einlass wartet, zeigt, dass sich das Warten wohl lohnt. Das Warten auf das Lebensgefühl Volksgarten – eingebettet in einen Mikrokosmos zwischen Discomusik, alten Kristalllustern neben futuristischen Lichtinstallationen, Thonet-Möbeln, Terrazzoböden, Parlament, Rathaus, Johann Strauss und Oswald Haerdtl.

Auf einen Blick Club. Der Volksgarten ist ein Club mit Geschichte. Er wurde als „Cortisches Kaffeehaus“ zwischen 1820 und 1823 nach den Entwürfen des Architekten und Hofbaumeisters Peter von Nobile erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Lokal stark in Mitleidenschaft gezogen. Umbau. 1947 übernahm es schließlich Peter Böhm, der Vater des jetzigen Betreibers, Michael Böhm, und baute es wieder auf. Seit 1974 ist dort eine Diskothek beherbergt, die zunächst „Magic“, später „PSI“ und dann „Tanzcafé Volksgarten“ hieß und seit 2001 unter „Volksgarten Clubdiskothek“ firmiert. Der Bau ist größtenteils denkmalgeschützt. Die letzte große Renovierung fand 2023 statt.