Sexuelle Übergriffe? Stronach weist Vorwürfe zurück

Frank Stronach wurde im Rahmen einer Untersuchung wegen sexueller Nötigung wegen fünf Vergehen angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe, die bis in die 1980er-Jahre zurückgehen sollen.

Frank Stronach war in seinem Leben schon vieles: Magna-Gründer, Chef einer Nationalratspartei, Kunst- und Fußballmäzen. Jetzt ist er offenbar Beschuldigter in einer Strafsache. Laut der Nachrichtenagentur Reuters und weiteren Medien soll der 91-Jährige am Freitag in Aurora, einem Ort 40 Kilometer nördlich von Toronto, verhaftet worden sein. In den Berichten werden Polizeibeamte zitiert, die angeben, Stronach soll wegen fünf Straftaten, darunter sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung, angeklagt worden sein. Mittlerweile befände er sich unter Auflagen aber wieder auf freiem Fuß und müsse zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Gericht in Brampton erscheinen.

Der „Kronen“-Zeitung ließ Stronach hingegen über seinen Anwalt in Österreich, Michael Krüger, ausrichten: „Es ist nicht richtig, dass ich festgenommen wurde. Vielmehr hat die Polizei bei mir angerufen und ich habe mich dann freiwillig zur Polizeistation begeben. Dort wurde ich befragt und ich habe meine Aussagen dementsprechend abgegeben.“

Anwalt: Stronach bestreitet Vorwürfe „kategorisch“

Die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe sollen zwischen den 1980er-Jahren und 2023 stattgefunden haben. Stronachs kanadischer Anwalt, Brian Greenspan, bestreitet alle erhobenen Vorwürfe „kategorisch“. Stronach freue sich auf die Gelegenheit, auf die Vorwürfe vollständig zu reagieren „und sein Vermächtnis als Philanthrop und Ikone der kanadischen Geschäftswelt aufrechtzuerhalten“, zitiert Reuters Greenspan. Seitens des Magna-Konzerns hieß es, man habe keine Kenntnis von der Untersuchung oder den erhobenen Vorwürfen. Auch verwies man darauf, dass Stronach keine Verbindung zu Magna habe, seit er im Jahr 2010 die Kontrolle abgegeben hat.

Stronach ist gebürtiger Steirer. In den 1950er-Jahren wanderte er nach Kanada aus. Nach Gelegenheitsjobs gründete er 1967 den Autozulieferer Magna, der sich zu einem der größten Konzerne in der Branche weltweit entwickeln sollte. Nachdem Stronach in Kanada in den 1980er-Jahren politisch mit einer eigenen Liste gescheitert war, mischte er in den 2010er-Jahren die heimische Politik auf. 2012 gründete er das Team Stronach. Damit wollte er, wie er damals sagte „in die Geschichte der Welt eingehen“. Bei der Nationalratswahl im September 2013 zog das Team Stronach mit 5,7 Prozent in den Nationalrat ein. Nach dauerhaften personellen Turbulenzen zog sich Stronach mehr und mehr zurück. Im Juni 2017 löste sich die Partei schließlich auf. (APA/red.)