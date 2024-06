Das Schönbrunn-Konzert: Mehr können wir nicht?

Unter Andris Nelsons absolvierten die Philharmoniker vor Zigtausenden Besuchern und noch viel mehr TV-Zusehern wieder ein Kraut- und Rübenprogramm.

Die Philharmoniker schenken den Wienern, den Touristen und via TV weltweiten zahllosen Interessenten ein Konzert. Das hat schon gute Tradition. Diesmal hat es auch nur die Generalprobe verregnet -- die dafür so gründlich, dass die Zaungäste vor dem tobenden Gewitter flüchten mussten. Das Ereignis selbst ging dann am Freitagabend mit allen für die Kameras inszenierten Lichtspielen ungestört über die Bühne im Schlosspark von Schönbrunn. Neugierige durften ein wenig Klassik-Luft schnuppern, für Kenner warf der Abend Fragen über Fragen auf...