Die Kommunistische Partei Vietnams hält an einer strengen Medienzensur fest. Trotz umfassender Reformen und zunehmender Offenheit. Ein ehemaliger Reporter und ein Anwalt wurden aufgrund von Facebook-Beiträgen verhaftet.

Die vietnamesische Polizei hat zwei bekannte Facebook-Nutzer unter dem Vorwurf des „Missbrauchs demokratischer Freiheiten“ verhaftet. Der ehemalige Reporter Truong Huy San (62) und der Anwalt Tran Dinh Trien (65) hätten mit ihren Nachrichten in dem sozialen Netzwerk die Interessen des Staates, von Organisationen und von Einzelpersonen verletzt, begründete die Regierung am Samstag die Maßnahme. Die Wohnungen der beiden seien durchsucht worden, die Ermittlungen hielten an. Die Anwälte der Festgenommenen waren zunächst nicht zu erreichen.

Trotz umfassender Wirtschaftsreformen und zunehmender Offenheit für gesellschaftliche Veränderungen hält die regierende Kommunistische Partei Vietnams an einer strengen Medienzensur fest und duldet kaum Kritik. Die Facebook-Posts von San und Trien waren oft kritisch gegenüber den Behörden und der Strafverfolgung. Ihre Facebook-Konten mit Hunderttausenden von Anhängern waren vor weniger als einer Woche von der Plattform verschwunden, was Spekulationen aufkommen ließ, dass die beiden womöglich festgenommen wurden. Am Donnerstag hatte die Nationalversammlung Vietnams einen neuen Polizeiminister bestätigt. (Reuters)