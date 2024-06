Die irre Welt der Meme-Tokens – und warum Bitcoin anders ist

Drucken

• Die Kryptowährung Dogecoin ist derzeit 24 Milliarden Dollar wert.

Krypto. Dogecoin, Pepe oder Maga sind Krypto-Assets, die Spaß machen oder Statement sein sollen. Warum sie sich von Bitcoin grundlegend unterscheiden.

Donald Trumps Bestände an Meme-Tokens sollen einen Dollar-Gegenwert im zweistelligen Millionenbereich erreicht haben. Anhänger schicken dem ehemaligen US-Präsidenten und nunmehrigen Präsidentschaftskandidaten laufend digitale Münzen namens Maga und Tremp, kaufen selbst solche und treiben den Preis hoch. Der Gesamtwert von Maga, das auf der Ethereum-Blockchain läuft, belief sich zuletzt auf 512 Mio. Dollar, wie Daten der Plattform Coinmarketcap.com zeigen. Tremp, eine Anwendung auf der Solana-Blockchain, bringt es auf 100 Mio. Dollar.

Der Joe-Biden-Token hat hingegen nur einen Marktwert von neun Mio. Dollar. Trump hat zuletzt sehr offensiv um die Stimmen von Krypto-Anhängern geworben, während Biden ein Veto gegen die Abschaffung einer Richtlinie erhoben hat, die Banken strenge Bilanzierungsvorschriften macht, wenn sie Krypto-Assets halten. Nach der jüngsten Verurteilung von Trump sind auch die Trump-Münzen ein wenig gefallen.

Doch was sind eigentlich Meme-Tokens? Ein Meme ist ein Internetphänomen mit Wiedererkennungswert. Das kann ein Bild sein, ein Video, ein Zitat, eine Aktie (wie die des Videospiele-Händlers Gamestop, die von Kleinanlegern in die Höhe getrieben wurde, deren Motiv häufig war, bei einem Internetphänomen dabei zu sein) – oder ein Krypto-Asset, also ein Meme-Token.

Münze mit dem Hund