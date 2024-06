Fußball-EM in Deutschland: Wettlauf um ein neues Sommermärchen

Während die Gastgeber wieder Euphorie entfachen wollen, aber von der Wirklichkeit eingeholt werden, steht eines schon fest: Mit der EM in Deutschland gibt das Fußballfest sein Comeback.

Albärt kommt ein wenig kopflastig daher, jedenfalls wirkt er nicht gerade leichtfüßig. Die Grundschüler bei seiner Präsentation in Gelsenkirchen haben wenig Probleme, das Maskottchen dieser Fußball-EM 2024 schwindlig zu spielen. Immerhin: Der überdimensionale Teddybär hat eine Hose an, ganz anders als sein Vorgänger, Plüschlöwe „Goleo“, der dem bisher letzten großen Turnier in Deutschland, der WM 2006, als Talisman diente und damit jener Veranstaltung, die als „Sommermärchen“ in die Geschichte einging.

Das haben diese fußballerischen Großereignisse so an sich: ein prägendes Narrativ, mit dem sie in Erinnerung bleiben. Oft ist es ein sportliches: die EM 2008 in Österreich als Geburtsstunde der spanischen Tiki-Taka-Herrschaft; die WM 2014 in Brasilien als Schauplatz des Mineiraço, des 1:7-Debakels der Seleção gegen Deutschland. Viel öfter ist es ein politisches: die WM 2018 als sträfliches Gastspiel bei Wladimir Putin; die EM 2021 als paneuropäisches Corona-Experiment; die WM 2022 in Katar als Kniefall vor den Scheichs. Auch Rot-Weiß-Rot hat seine EM-Erzählungen (eine WM-Teilnahme gelang seit 1998 nicht mehr): die Ernüchterung inmitten der Heim-EM 2008, der kapitale Flop 2016 in Frankreich; das heldenhafte Aus 2021 gegen den späteren Champion Italien.