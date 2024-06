Drucken

Vorlesen Hauptbild • Honda will künftig mit Nissan und Toyota kooperieren. • Getty Images/Richard A. Brooks

Die E-Mobilität haben Japans Autobauer verschlafen. Nun soll eine branchenweite Zusammenarbeit alles ändern.

Das, was Toshihiro Mibe vor Kurzem verkündete, hat es in sich: „Um unsere Elektrostrategie zu verwirklichen, brauchen wir perfektes Timing und entsprechende Investitionen.“ Toshihiro Mibe ist CEO des Autobauers Honda. Und was er da am Rande einer Pressekonferenz gegenüber dem Sender Nihon Terebi andeutete, könnte sich noch als großer Kurswechsel in Japans Autosektor herausstellen.