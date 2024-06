Helen Mirren als Golda Meir? „Ein Geschenk“ für Regisseur Guy Nattiv

Der israelische Regisseur Guy Nattiv über seinen Kinofilm »Golda«, die Besetzung der Nichtjüdin Helen Mirren als Golda Meir – und wieso die Ex-Ministerpräsidentin die ideale Filmheldin ist.

Regisseur Guy Nattiv erinnert mit „Golda“ (derzeit in den Kinos zu sehen) an Israels einstmals dunkelste Wochen – und an eine Premierministerin, deren Rolle in jener Krise heute ganz neu eingeschätzt wird. In der Titelrolle ist Helen Mirren zu sehen. Im August kommt Nattivs zweiter, neuer Film, „Tatami“, ins Kino.

Sie wurden 1973 geboren, dem Jahr, in dem „Golda“ spielt. Mit welchem Bild von Golda Meir wuchsen Sie auf?