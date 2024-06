Unterwegs mit Forstdirektor Januskovecz: In der Klimaanlage der Stadt

Ohne Wald wäre es in Wien heißer, aber dieses Ökosystem wird labiler. Von sterbenden Bäumen, (zu) ambitionierten Klimazielen und, warum Forst- und Klimadirektor Andreas Januskovecz nicht durchgreift.

Wien hat eine Klimaanlage, eine Lüftung, so eine könnte man mit all den Millionen, den Milliarden, die in Klimaschutz gesteckt werden, niemals bauen. „Und das ist Stadt. Dieser wunderbare Wald, das ist unser Stadtgebiet“, sagt Wiens Forst- und Klimadirektor Andreas Januskovecz bei einer Runde durch den Schwarzenbergpark in Hernals.