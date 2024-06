Keine L’amour toujours im Olympiastadion

Zwei Mal spielt die österreichische Nationalmannschaft in Berlin – so oft wie kein anderes Land in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft. In einer historischen Spielstätte in einem Land, das sich müht, sein Sommermärchen neu zu erzählen.

Zum Osteingang des Olympiastadions geht es leicht hinauf. Über den langen Parkplatz, auf die beiden hellgrauen Türme zu, zwischen denen die fünf olympischen Ringe hängen. Der leichte Anstieg zum Stadion sollte unbewusst die Erwartung steigern. So hatten die Architekten das geplant, sagen Historiker.

Wer dann etwas atemlos durch das Eingangstor in die Arena eintrat, sollte von der Szenerie ergriffen werden, die sich weiter unten auf dem Spielfeld ausbreitet, das in einer Senke liegt: Ein Oval von Sitzreihen jubelnder Menschen, schnurgerade gegenüber das Marathontor, wo einmal das olympische Feuer brannte, überall Fahnen.

Und links die Ehrentribüne mit der „Führerloge“, für die Größen der nationalsozialistischen Diktatur. Hier filmte die Propagandistin Leni Riefenstahl jene schwarz-weißen Bilder, die um die Welt gingen, die heute noch im Geschichtsunterricht gezeigt werden. Olympische Spiele, 1936, Berlin. Die ersten großen Schritte einer neuartigen Propaganda-Maschinerie, die erst im Begriff war, sich aufzubauen, und deren Anhänger den Kontinent mit Wahn und Zerstörung überziehen würden.

Es ist ein historisch belasteter Ort, an dem die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ihre letzten beiden Spiele in der Gruppenphase der Europameisterschaft bestreitet. Fußballerisch wird hier wohl ihr Schicksal entschieden: Nach dem ersten Spiel gegen Frankreich in Düsseldorf geht es in Berlin gegen Polen und die Niederlande um den Aufstieg in das Achtelfinale.

Dass ausgerechnet im ersten großen Prestigebau der Nazis eines der größten Fußballturniere der Welt gespielt wird, löst schon lang keine Debatte mehr aus: Das Olympiastadion wurde bereits für die Weltmeisterschaft im Jahr 2006 umfassend renoviert, die als „Sommermärchen“ das Bild von Deutschland in der Welt verändern sollte. Ein weltoffenes, neugieriges und gastfreundliches Land, das seine düstere Geschichte weit hinter sich gelassen hat. Trotzdem ist diesmal etwas anders.