Volkswagens Operation am offenen Motor

Vorlesen Hauptbild • Strom tanken statt Benzin: Ein US-Bastler hat seinen 1962er-VW-Käfer auf Elektroantrieb umgerüstet. • Irfan Khan

Die stark abgekühlte Nachfrage nach Elektroautos setzt auch Volkswagen zu. Geld ist mit ihnen ohnehin nicht zu verdienen. So kommen die Verbrenner wieder ins Spiel. Von einer klaren Strategie scheint der Wolfsburger Autobauer derzeit weit entfernt.

Wenn es je ein Auto gegeben hat, das wie ein Lebewesen wirken konnte, dann ist das der VW-Käfer.

Obwohl seinerzeit das automobile Massenprodukt schlechthin und am Ende fast 22 Millionen Mal gebaut, galten Käfer nicht selten als Mitglied des Haushalts, dem sie dienten, und trugen oft Namen. In den meisten Fällen wohl „Herbie“, nach der Kinofilmreihe ab 1974, in der ein Auto zum Leben erwacht – natürlich ein VW-Käfer.