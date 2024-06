Manchmal macht der Wind nur müde

Der Regen hat die Pflanzen angespornt, ein bisschen streicheln schadet dennoch nicht.

Wenn jemand „Passt schon“ sagt, dann passt es natürlich nicht. Es heißt vielmehr: „Lass es gut sein“, da gibt es nichts mehr zu reden, es ist erledigt. Anders als „Passt“, das darf man durchaus wörtlich nehmen. In eine ähnliche Kategorie fällt auch „Mia is’ wurscht“, was das genaue Gegenteil bedeutet, aber auch ein wenig von der Betonung abhängt. Der, der es sagt, und die, die es hört, wissen, was wirklich gemeint ist, und das passt schon.

Kein Wunder, dass es dauernd Missverständnisse gibt, wenn es oft um so feine Nuancen geht. Manchmal muss ein wenig Zeit vergehen, bis etwas wirklich wieder passt. Bei manchen dauert es zwanzig Jahre, bei anderen zwanzig Minuten. Wie man halt so ist.

Dabei ist das ja auch nicht unveränderlich. Das Sommerkleid, das einen letztes Jahr in eine Prinzessin verwandelt hat, passt noch, aber es passt nicht mehr zu mir. Nun denkt man beim Blick in den Spiegel eher an Queen Mum. Die vielen Farben und Blumenmuster, die den letzten Sommer so beschwingt machten, wirken heute laut. Der Schnitt ist auch nicht schmeichelhaft. Der Blick auf einen selbst hat sich verändert. Von diesen inneren Umschwüngen lebt die Modebranche. Das hat nicht nur etwas mit Trends zu tun. Mein ehemaliger Chef sagte übrigens einmal, wenn dir einmal ein Trend auffällt, ist er eigentlich schon vorbei. (Hier liegt die Halbwertszeit fürs Vergessen bei mindestens dreißig Jahren. Auch wenn er recht hatte.)

Manchmal reicht schon ein Wetterumschwung, und alles sieht anders aus. Die Tomatenpflanzen im Beet haben sich schnell erholt. Vor den Gewittern waren sie Krewegerl, der Starkregen hat sie nun offenbar angespornt. Nur nicht verwöhnen, das sagt die Gartengöttin der „Presse“, Ute Woltron, wenn sie um Rat bei schwächelnden Gewächsen gefragt wird. Pflanzen, die nicht übergossen werden, strecken die Wurzeln tiefer in die Erde. Und der Wind kräftigt die Stängel. Aber auch sie streichelt ihre Lieblinge, man muss es ja mit der Abhärtung nicht übertreiben. Das passt schon so.

