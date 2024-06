Israels Militär befreit vier Geiseln aus den Händen der Hamas

Israelische Sicherheitskräfte haben vier Geiseln aus der Hand der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gerettet. Es soll sich um eine 25 Jahre alte Frau und drei Männer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren handeln.

Die Aktion war nach israelischen Angaben lang geplant worden. Am Samstag schlugen die israelischen Spezialeinheiten dann zu. Sie drangen in zwei Gebäude in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ein und befreiten vier israelische Geiseln aus den Händen ihrer Entführer. Die Geretteten sind eine 25-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren. Alle vier waren am 7. Oktober vom Gelände des Nova-Musikfestivals verschleppt worden. Der Angriff auf die Festivalbesucher zählt zu den schauerlichsten Episoden des Terrorüberfalls der Hamas und anderer palästinensischer Extremistengruppen am 7. Oktober.

Von der Entführung der nun befreiten 25-jährigen Noa Argamani waren nach dem Überfall Videos im Internet aufgetaucht. Sie zeigten, wie die Frau auf einem Motorrad weggebracht wird und weinend um Hilfe ruft. Ihre Mutter hat Krebs im Endstadium. Sie hatte immer wieder darum gebeten, ihre Tochter vor ihrem Tod noch einmal sehen zu dürfen. „Wir sind überglücklich, euch zu Hause zu haben“, sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant nach Angaben seines Büros. Er sprach von einer „heldenhaften Operation“.

Noa Argamani telefoniert nach ihrer Rettung Reuters / Israeli Army Shlomi Ziv Reuters / Israeli Army Andrey Ê Kozlov Reuters / Israeli Army Almog Meir Jan Reuters / Israeli Army

„Komplexe, hochriskante Mission“

Die vier Geiseln seien in einer „komplexen, hochriskanten Mission“ gerettet worden, schilderte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. „Sie leben. Es geht ihnen gut“, sagte er. An der großangelegten Befreiungsaktion seien Hunderte Soldaten beteiligt gewesen, erklärte das israelische Militär. Dabei kam es zu heftigen Gefechten. Ein Angehöriger der israelischen Spezialkräfte wurde getötet. Das israelische Militär sei bei der Rettungsmission unter Beschuss geraten und habe das Feuer erwidert – auch mit Luftangriffen, meldete die Armee.

Die von der Hamas kontrollierte Verwaltung des Gazastreifens sprach von 210 Toten bei israelischen Angriffen. Weitere 400 seien verletzt worden, erklärte die Pressestelle der Verwaltung am Samstag. Zunächst war von 50 Toten und Dutzenden Verletzten die Rede gewesen. Es war zunächst unklar, ob die Menschen bei den Befreiungsaktionen ums Leben kamen. Der Auslandschef der Hamas, Ismail Haniyeh, bezeichnete Israels jüngste Einsätze in Gaza als „Massaker“ an den Palästinensern.

Biden, Macron und Nehammer zeigen sich „erleichtert“

US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron begrüßten die Befreiung der vier Geiseln. „Wir werden nicht aufhören, zu arbeiten, bis alle Geiseln nach Hause kehren und eine Waffenruhe erreicht ist“, sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Pariser Élyséepalast am Samstag. Auch Macron sprach sich für diese Ziele aus Zugleich kritisierte der französische Präsident, dass die Lage in der südlichen Stadt Rafah sowie die Zahl der Getöteten und Verletzten nach nunmehr neun Monaten Krieg inakzeptabel seien. Auch könne man nicht tolerieren, dass Israel nicht alle Grenzübergänge für humanitäre Hilfe öffne, wie die internationale Gemeinschaft es seit Monaten fordere. Man werde die gemeinsamen Anstrengungen verstärken, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern, vor allem im Libanon, sagte Macron.

„Sehr erleichtert“ von der Rettungsaktion zeigte sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). In einem Post of X wies er aber darauf hin, dass die Hamas immer noch viel zu viele Geiseln brutal gefangen halte. „Sie alle müssen unverzüglich freigelassen werden“, forderte er unter Verweis auf die österreichisch-israelische Geisel Tal Shoham. Man konzentriere sich voll darauf, ihn wieder zu seiner Familie zurückzubringen.

Gantz verschiebt Rücktritt

Die Befreiung der vier Geiseln ist auch ein Erfolg für Israels Premier Benjamin Netanjahu. Er war zuletzt auch innenpolitisch stark unter Druck geraten – etwa durch Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz. Der wirft Netanjahu das Fehlen einer Strategie für Gaza vor. Für Samstag hatte Gantz zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der er offenbar seinen Rückzug aus dem Kriegskabinett ankündigen wollte. Nachdem die Rettung der Geiseln bekannt geworden war, sagte er die Pressekonferenz aber ab. (APA/dpa/Reuters/Red.)