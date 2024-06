Vivienne Westwood: Die Garderobe einer Rebellin wird versteigert

Christie’s versteigert mehr als 200 Stücke aus der persönlichen Garderobe der Designerin Vivienne Westwood, die als provokante Stilikone und Aktivistin Modegeschichte schrieb.

Vivienne Westwood war durch und durch ein Punk und liebte die Provokation. Ihre Karriere als Modedesignerin startete die Autodidaktin mit ihrem damaligen Partner, Musikmanager Malcom McLaren, in der Londoner King’s Road. Der Shop wechselte regelmäßig die Namen, was mit „Let it Rock“ begann, endete schließlich in „Sex“. Sie kreierte Kleidung für die Kultband Sex Pistols mit Motiven der Queen und Latexhosen und stieg mit ihren avantgardistischen Designs rasch zur Modeikone auf.

Doch Westwood war nicht nur Modedesignerin sondern auch Aktivistin, die sich für soziale Themen und Umweltschutz stark machte. So ist es wenig überraschend, dass nach ihrem Tod 2022 ihre persönliche Garderobe für wohltätige Zwecke versteigert wird. Die Erlöse gehen an Organisationen wie Amnesty International, Médecins Sans Frontières und The Vivienne Foundation, die Projekte zur Förderung von Greenpeace unterstützt. Die Auswahl der zur Auktion gelangenden Stücke haben Westwood und ihr Mann, der österreichische Modedesigner Andreas Kronthaler, kurz vor ihrem Tod gemeinsam getroffen.

Mit dem Verkauf der mehr als 200 Lose wurde das Auktionshaus Christie’s beauftragt.