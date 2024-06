„Ein Hammer, und ein steirischer noch dazu“

Geboren wurde er in Graz, zu Hause war er aber im Orient. Joseph von Hammer-Purgstall, der Gelehrte, der den Europäern die kulturelle Blütezeit des Orients nahebrachte, wird zu seinem 250. Geburtstag geehrt. Spätestens jetzt sollte er nicht mehr unbekannt sein.

Bei den Hirten in der Oase zu Gast sein, nachts durch die Wüste reiten. Der wandelfreudige Goethe legte 1814 wieder einmal ein neues Gewand an, ein orientalisches. Er wollte „im reinen Osten Patriarchenluft kosten“. Der Orient, den er nie gesehen hat, war ihm aus der Bibel, aus der Koran-Lektüre vertraut, jetzt kam ihm ein alter persischer Dichter namens Hafis in die Hände, in der Übersetzung eines Herrn von Hammer von der Hofkanzlei in Wien. Wie man hörte, war das ein vielbeschäftigter Mann, der zehn Sprachen konnte und unermüdlich orientalische Literatur publizierte.

Goethe blätterte nun in Hafis’ Gedichten, und wenn auch die Fachleute viel an der Übersetzung des Wiener Gelehrten herummäkelten, Goethe war davon berührt. Er war ja kein „Orientalist“, diese ganze Wissenschaft steckte, zumindest in Deutschland, noch in den Kinderschuhen. Aber er meinte, wie Hafis damals, im 14. Jahrhundert, in den Gärten von Schiras zu wandeln, von Nachtigallen und Rosen, Wein und Liebe zu schwärmen. Es entstand, befeuert durch eine neue Liebesaffäre, sein anmutiger Gedichtzyklus, der „West-östliche Divan“.

Das ist auch das, was man allgemein über Joseph von Hammer-Purgstall (1774–1856) weiß: Dass er, der nach den Worten Goethes „des Orients Breite, Höhen und Tiefen durchdrungen“ hat, mitverantwortlich ist für ein bedeutendes Werk der Weltliteratur. Dabei war der Mann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der wohl bedeutendste und international angesehenste österreichische Privatgelehrte. Sein Werk hat so riesige Ausmaße, dass kein Biograf sich zugetraut hat, das zu bewältigen. Was er publiziert hat, erstreckt sich heute über eine ganze Reihe von selbstständigen Disziplinen.