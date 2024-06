„Wiener Prozess“ gegen die FPÖ: Auftakt rau, Samstag mau

Eine Richterin, die sich gegen Ex-AfD-Politikerin Frauke Petry nicht durchsetzen kann, und wenig auftrittsstarke Zeugen: Warum das Prozesstheater zur Frage, ob die FPÖ die Demokratie gefährde, nicht wirklich aufgeht. (Und das Schwäche und Stärke des Festwochen-Intendanten zugleich zeigt).

Er werde jetzt den „Wiener Prozess“ des Festwochen-Leiters Milo Rau enttarnen und dann gehen, hat am Freitag Abend zu dessen Auftakt der FPÖ-nahe PR-Berater Christoph Pöchinger, im Wiener Odeon erklärt. Danach erzählte der als Experte der „Verteidigung“ Geladene, hinter den Kulissen hätten ihm die Veranstalter freimütig erklärt, die Demokratie sei ihnen ganz egal, eigentlich gehe es um ein Experiment an der Öffentlichkeit, am Publikum: ,Man will in Wahrheit über Sie urteilen, wie willfährig und vorurteilsbehaftet, wie demokratiefeindlich und wie selbstgefällig Sie sind.“ Das Ganze sei in Wirklichkeit eine Art Milgram-Experiment. (Zur Erinnerung: 1961 testete der US-amerikanische Psychologe Stanley Milgram die Bereitschaft von Menschen, auf autoritäre Anweisung hin Gewalt auszuüben, indem er „Lehrer“ auf Anweisung eines „Versuchsleiters“ „Schüler“ bei Fehlern elektrische Schläge versetzen ließ). Und auf die Frage, warum man ausgerechnet ihn hinter die Kulissen blicken lasse, hätten ihm die Veranstalter gesagt: „Weil Ihnen, Herr Pöchinger, niemand glauben wird”.

Ein bisschen kurios war diese „Enttarnung“ schon. Pöchinger konnte nicht wissen, ob die Bekenntnisse hinter den Kulissen nicht selbst Teil des Spiels waren, mit dem Zweck, Pöchingers „Spiel“ auf der Bühne der Wiener Festwochen zu beeinflussen. Aber zum gelungenen Auftakt dieses zweiten „Wiener Prozess“-Spektakels trug es jedenfalls bei. Drehte sich am vergangenen Wochenende der erste „Wiener Prozess“ um die Corona-Politik der Bundesregierung, geht es an diesem Wochenende um die Frage, ob die FPÖ demokratiegefährdend ist und ihr deshalb die staatliche Parteienförderung gestrichen werden soll. Wieder wird eine die Gesellschaft „spaltende“ Frage im Gewand eines fiktiven Prozesses erörtert, mit realen gesellschaftlichen und politischen Akteuren und sieben Geschworenen: Die sind ausgewählt aus dem 80-köpfigen „Rat der Republik“ der Wiener Festwochen (der wegen linksradikaler „Ehrenmitglieder“ beträchtliche Kritik auf sich gezogen hat). Am Sonntag Abend, an dem auch die Ergebnisse aus der EU-Wahl bekannt gegeben werden, sollen die Geschworenen ihr Urteil fällen.

Petrys Performance und warum das Urteil völlig uninteressant ist