Musk: „Wird kein überarbeitetes Model Y in diesem Jahr geben“

Die weltweiten Fahrzeugauslieferungen des E-Auto-Pioniers sind im ersten Quartal zum ersten Mal seit fast vier Jahren zurückgegangen.

Tesla wird in diesem Jahr kein modernisiertes Model Y auf den Markt bringen. „In diesem Jahr wird es kein überarbeitetes Model Y geben“, sagte Tesla-Chef Elon Musk in einem Beitrag auf Social Media X am Samstag und fügte hinzu, dass Tesla seine Autos kontinuierlich verbessere, „so dass selbst ein Auto, das sechs Monate neuer ist, ein wenig besser sein wird.“

Tesla hat seine in die Jahre gekommenen Modelle nur langsam aufgefrischt, da die hohen Zinssätze den Appetit der Verbraucher auf große Anschaffungen gedämpft haben. Die weltweiten Fahrzeugauslieferungen des E-Auto-Pioniers sind im ersten Quartal zum ersten Mal seit fast vier Jahren zurückgegangen. Konkurrenten in China, dem größten Automarkt der Welt, bringen dagegen günstigere Modelle auf den Markt. (APA/Reuters)