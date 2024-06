Hände- und Kopfschüttler

Bitte keine falsche Berührung: Der Umgang mit den Royals ist diffizil. Erst recht in Frankreich: Stiff upper lip trift Bussi-Bussi.

Es wollte neulich gar kein Ende nehmen mit dem Händeschütteln und den Umarmungen auf dem Omaha Beach in der Normandie. Wolodymyr Selenskij fiel einem US-Veteranen im Rollstuhl um den Hals, und die Fotografen hatten ihr Bild des Tages. Die Queen und Frankreichs First Lady Hand in Hand wie einst François Mitterrand und Helmut Kohl auf dem Schlachtfeld von Verdun: Das hätte dem Porträt der Kriegshelden womöglich Konkurrenz gemacht. Doch Camilla entzog sich dem Zugriff Brigitte Macrons, was bei „Normalsterblichen“ für Kopfschütteln sorgte.

Rishi Sunak „rettete“ die Königin mit seiner vorzeitigen Abreise von der D-Day-Zeremonie, was im Inselreich die Wogen prompt noch höher gehen ließ. Wahlkampf hin, TV-Interview her: Nun hat es sich der britische Premier auch mit den Veteranen und Militärs verscherzt. Demnächst wird er hochkant aus der Downing Street fliegen. Nach dem Brexit bleiben ihm in Brüssel die Türen verschlossen, nun, da anderswo der Run auf die EU-Kapitale einsetzt.

Die Royals und ihr Umgang mit ihnen: Das machte auch Schlagzeilen, als Michelle Obama im Buckingham Palace Queen Elizabeth zärtlich über den Rücken streichelte. Ein No-Go für die Protokollbeamten: Diese Amerikaner! Die Queen lächelte indes nachsichtig über den Fauxpas hinweg, sie fand die Herzlichkeit der First Lady erfrischend. Nur die Bussi-Bussi-Franzosen, die sind für viele Stiff-upper-Lip-Briten „a little bit too much“ – mithin ein Grund für den Brexit.

