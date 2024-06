„Die heutigen Bedrohungen ergeben sich aus dem CO2-Handel“

Buch-Tipp: „Systematisch betrogen“

Mojib Latif lässt sich in seinem Buch „Klimahandel“ (Verlag Herder) keinen Raum für Geduld. Er komprimiert das komplexe Thema „Klimakrise“ auf knapp 200 Text-Seiten und prangert das „Business as usual“ an. Es gebe zwar vollmundige Erklärungen, dass Umweltschutz und insbesondere der Schutz des Klimas notwendig sei, aber es folgten viel zu wenige Taten, die tatsächlich eine Konsequenz habe. Und er fokussiert auch auf den Ablasshandel, der durch Zertifikate-Handel in Schwung kommt. „Es mangelt an Transparenz. Verbraucherinnen und Verbraucher werden durch Greenwashing systematisch betrogen. Ja, sie werden belogen, um es unmissverständlich auszudrücken. Das ist einfach schäbig.“ Greenwashing sei „weltweit zu beobachten“. Denn: „Umweltzerstörung lohnt sich, was man angesichts dieser Zahlen mit Fug und Recht konstatieren kann. Solange man mit Umweltzerstörung Geld verdienen kann, wird es keinen nennenswerten Umweltschutz geben.“ Ein Turbo für die Entwicklung sei die Finanzindustrie, die dem „typischen Muster von Greenwashing“ folge: „Nur wenig ändern, aber so tun, als ob sich Grundlegendes geändert hätte. Das ist umso bitterer, weil die großen Fondsgesellschaften eine wichtige Rolle bei der Transformation in eine nachhaltige Entwicklung spielen.“

Mojib Latif ist einer der führenden Klimawissenschaftler; er promovierte bei Klaus Hasselmann und forschte zunächst am Max Planck-Institut für Meteorologie. Der Meteorologe und Ozeanograph hat Professuren an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Geomar). Er ist zudem Präsident des Club of Rome in Deutschland Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.