Bombendrohung gegen Polizei in Linz: Mann ausgeforscht

Ein Schweizer soll bei der Telefonzentrale angerufen und vor einer Explosion gewarnt haben. Der Mann befand sich in psychiatrischer Behandlung und ist „einschlägig bekannt“.

Eine Bombendrohung gegen das Polizeigebäude in der Linzer Nietzschestraße vor rund zweieinhalb Wochen ist geklärt. Ein Schweizer soll bei der Telefonzentrale angerufen und erklärt haben, dass in fünf Minuten etwas explodieren würde. Wie sich nun herausstellte, ist der Mann „einschlägig bekannt“ und befand sich in psychiatrischer Behandlung, wie ein Polizei-Sprecher einen Bericht der „Krone“ (Sonntag-Ausgabe) am Sonntagvormittag bestätigte.

Das Polizei-Gebäude mit etwa 200 Personen wurde in kurzer Zeit evakuiert, einen Sprengsatz fanden die Ermittler aber nicht. Laut Bericht hätte der Mann aus der Schweiz europaweit noch bei zehn weiteren Stellen angerufen und Drohungen ausgestoßen. (APA)