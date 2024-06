14-Jähriger soll älteren Mann niedergeschlagen und beraubt haben

Der Bursche ist in eine Justizanstalt gebracht worden. Er hat einen älteren Herren auf den Kopf geschlagen und ihm seine Umhängetasche gestohlen.

Ein 14-jähriger Bursche soll am Freitag einen 62-jährigen Mann von hinten auf den Kopf geschlagen und diesem dann seine Umhängetasche geraubt haben. Beamte wurden wenige Stunden nach dem Vorfall im Zuge ihrer Streifentätigkeit auf den Verdächtigen beim Wilhelmsdorfer Park in Wien-Meidling aufmerksam. Neben Bargeld in der Höhe von 1570 Euro wurde auch vermutlich Cannabis bei ihm sichergestellt. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Der 14-Jährige gab bei seiner Befragung an, die Tasche in einem Müllcontainer entsorgt zu haben. Dort wurde sie dann von den Beamten auch gefunden. (APA)