Iga Świątek: Sie bleibt die Sandplatzkönigin

French Open. Iga Świątek, 23, verblüfft die Tenniswelt mit ihren dominanten Schlägen. Vergleiche mit Rafael Nadal drängen sich nach ihrem vierten Sieg auf, die Polin pocht auf ihr eigenes Spiel.

Paris. 2020, 2022, 2023 und jetzt 2024: Iga Świątek gewann ohne große Mühe zum vierten Mal die French Open in Paris. Im Finale gegen Jasmine Paolini ließ sie nichts anbrennen, siegte mit 6;2, 6:1. Für die topgesetzte Polin war es der fünfte Grand-Slam-Titel, 2022 jubelte sie bei den US Open.

Sie avanciert zur jüngsten Spielerin, die in Roland Garros vier Mal gewinnen konnte und gilt darob auch bei den nahen Olympischen Sommerspielen (ab 26. Juli) als Topfavoritin. Świątek erfüllte sich nachträglich das schönste Geschenk anlässlich ihres 23. Geburtstags am 31. Mai, mit dem 2,4 Millionen Dollar starken Scheck ist eine große Party leicht finanziert. Nach ihren Turniersiegen in Madrid und Rom hat sie nun 19 Matchsiege in Folge auf dem Konto.