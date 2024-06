Frankreich: Erwarteter Rechtsruck trotz Warnung Macrons

Die Bürger demonstrierten mit ihrer Stimme für die Rechtspopulisten des Rassemblement National Unzufriedenheit mit der Regierung unter Präsident Emmanuel Macron.

In Frankreich waren am Sonntag 49,5 Millionen Stimmberechtigte zur Wahl von künftig 81 Abgeordneten im EU-Parlament aufgerufen. Beim letzten Mal, 2019, hatte rund die Hälfte von ihnen teilgenommen, fünf Jahre später wurde zu Mittag deutlich, dass wie in einigen Nachbarländern auch das Interesse an der Wahl wahrscheinlich eher etwas größer sein würde.

Bereits seit Monaten hat sich in allen Umfragen für die Europawahl ein kräftiger Rechtsruck abgezeichnet. Und weder der persönliche Einsatz von Premierminister Gabriel Attal für die Liste der Macronisten und deren wenig markante Spitzenkandidatin, Valérie Hayer, noch eine Intervention von Staatspräsident Emmanuel Macron im Fernsehen, der drei Tage vor der Wahl vor der für ihn beängstigenden Perspektive eines Vormarschs der antieuropäischen Rechten warnte, konnten eine spürbare Tendenzwende bewirken.

Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte Macron bei der Stimmabgabe. HANNAH MCKAY

Jordan Bardella macht Marine Le Pen Konkurrenz