Markus Fuchs und die Lehren aus der „Schande“ von Rom

Sprinter Markus Fuchs fühlt sich bei der Leichtathletik-EM um den Einzug in das 100-Meter-Finale betrogen. Was Österreichs schnellsten Mann ärgert, warum er ein „Gefürchteter“ ist und warum er Geschichte geschrieben hat.

Ganz glauben konnte es Markus Fuchs Sonntagmittag immer noch nicht. Als ihn die „Presse“ telefonisch erreichte, lenkte sich der 28-jährige Niederösterreicher gerade am Trevi-Brunnen von dem am Vorabend erlittenen Dämpfer im 100-Meter-Halbfinale der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom ab.

Als „irre“ bezeichnete Fuchs seine Achterbahnfahrt der Gefühle, als er sich zunächst im Finale gewähnt hatte, nach dem Zieleinlauf als Zweiter jedoch feststellen musste, dass das Rennen ungültig gewertet worden war. Er selbst wurde wegen „Störung des Startvorgangs“ verwarnt und musste nach einer kurzen Pause erneut ran. Beim „Re-Run“, geplagt von einem Fehlstart, reichte seine Kraft dann nicht mehr aus. Fuchs verpasste den Endlauf in 10,29 Sekunden als Gesamt-13. „Ich bin fest davon überzeugt, dass ich es geschafft hätte. Wenn man einen 100-Meter-Sprint voll durchzieht, dann ist das so, als würde man bei einem Auto den Tank komplett leeren“, stellte er einen Vergleich an.